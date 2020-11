Cướp ngân hàng ở Hòa Bình: Hung thủ chuẩn bị những gì để đi cướp?

Ngày 3/11, Công an tỉnh Hòa Bình đã thông tin chi tiết vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn, khoảng 11h15, ngày 29/10 tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phố Lâm Hóa, xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình bị 1 đối tượng là nam giới, mặc áo mưa màu tím, đeo khẩu trang, trên đầu đội mũ bảo hiểm mầu đỏ, trên tay cầm một vật nghi là súng ngắn đe dọa 2 nhân viên Ngân hàng và cướp đi số tiền khoảng hơn 200 triệu đồng, sau đó đối tượng lên xe mô tô mầu đỏ đã che biển kiểm soát tẩu thoát.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cùng lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật. hình sự, Công an huyện Lạc Sơn và các đơn vị nghiệp vụ chức năng Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, triển khai điều tra theo quy định pháp luật; tiến hành khởi tố vụ án, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các cục nghiệp vụ chức năng thuộc Bộ Công an tập trung lực lượng, biện pháp công tác để điều tra làm rõ.

Đối Phạm Văn Sỹ tại cơ quan Công an. Quá trình điều tra, sáng ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã xác định được nghi phạm là Phạm Văn Sỹ (SN1977, trú tại Thôn Liên Hồng, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình) ngay sau đó đã triển khai lực lượng truy bắt đối tượng. Đến khoảng 20h ngày 02/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các cục chức năng Bộ Công an tiến hành bắt giữ được Phạm Văn Sỹ khi y đang lẩn trốn tại số 109 Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội: Do nợ tiền của nhiều người, thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên trước khi gây án 3 ngày đối tượng đã chuẩn bị phương tiện, công cụ và lựa chọn thời điểm mưa to, vắng người để gây án. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình đã thu giữ được số tiền 146.320.000 đồng (Một trăm bốn sáu triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng), là số tiền đối tượng cướp tại Ngân hàng; Ngoài số tiền trên, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thu giữ được nhiều vật chứng có liên quan như: 1 áo khoác, 1 áo mưa, mũ bảo hiểm, khẩu trang, một khẩu súng bắn đạn bi, xe mô tô do Sỹ sử dụng để gây án. Hiện vụ cướp ngân hàng ở Hòa Bình đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Hiện vụđang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

