Tạt chất bẩn vào nữ thẩm phán Hải Phòng: Nguyên nhân từ công việc?

Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với các cơ quan chức năng truy tìm 3 người có hành vi tạt chất bẩn vào người nữ thẩm phán thuộc TAND TP Hải Phòng. Dư luận đặt câu hỏi, các đối tượng đã phạm luật gì?

Ngày 16/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Công an quận Hải An làm rõ việc bà H. – thẩm phán Tòa án gia đình và người chưa thành niên TAND TP Hải Phòng) bị 3 kẻ lạ mặt tạt chất bẩn vào người.



Sáng 14/6, nữ thẩm phán đi từ nhà đến TAND TP.Hải Phòng. Khi đến đường Lê Hồng Phong gần cổng TAND TP.Hải Phòng, thuộc địa bàn phường Đằng Lâm, quận Hải An, bà H. bị 3 đối tượng chặn đầu xe máy và tạt chất bẩn vào nữ thẩm phán.

Trụ sở TAND TP Hải Phòng, nơi nữ thẩm phán làm việc.

Theo lời kể của bà H., các đối tượng còn hỏi lại: “Bà có phải bà H. không?". Sau khi bà H. xưng danh là cán bộ tòa án, các đối tượng đã tạt chất bẩn vào người bà H. rồi bỏ chạy.

Nữ thẩm phán trong báo cáo cho biết, trong báo cáo, bà không có thù oán với ai trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày.

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc trên, TAND TP Hải Phòng đang phối hợp với cơ quan công an để điều tra, làm rõ và có biện pháp bảo vệ bà H. nếu nguyên nhân thẩm phán này bị tấn công là do công việc.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa cho biết, hành vi tạt chất bẩn của người khác là hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực trật tự xã hội. Không những vậy, điều này còn ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người khác.

Trong vụ việc nêu trên, nhóm đối tượng đã xác định là tạt chất bẩn vào thẩm phán H của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu vi phạm điểm d, khoản 2, điều 5, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP.

Cụ thể, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: “a) Đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau; b) Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; c) Say rượu, bia gây mất trật tự công cộng; d) Ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, vào phương tiện giao thông, vào người, đồ vật, tài sản của người khác;…”.

Luật sư Hoàng Tùng.

Ngoài ra, hành vi của các đối tượng còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318, Bộ Luật hình sự 2015.

Cụ thể, điều 318. Tội gây rối trật tự công cộng quy định: “Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm”.

Luật sư Hoàng Tùng cho rằng, hành vi nêu trên của nhóm đối tượng khá là ngông cuồng, xét thấy hành vi này là cố ý nhắm vào bà H., khả năng là có người thuê nhóm đối tượng này thực hiện hành vi tạt chất bẩn vào bà H, mục đích có thể là trả thù. Trong trường hợp này đối tượng chủ mưu cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh.

