Đánh 2 CSGT bị thương: Điểm mặt những côn đồ “coi trời bằng vung“

Đánh 2 CSGT bị thương: Phan Trọng Hậu (29 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh) đã trốn không vào chốt kiểm dịch COVID-19 khai báo y tế, đến khi bị lực lượng CSGT chặn lại thì thanh niên này tấn công làm đại úy Bùi Quang Nghĩa, đại úy Lê Trung thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Kon Tum) bị tương. Ngày 16/6, Công an huyện Đắk Glei đã tạm giữ Hậu để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ". Phó chỉ huy trưởng nhậu say, đánh CSGT: Ngày 9/6, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã cách chức, chuyển vị trí công tác đối với trung tá Nguyễn Đình Đức, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Krông Pắk. Lý do ông Đức bị cách chức là do chấp hành không nghiêm các quy định, có uống rượu bia, vi phạm Luật giao thông đường bộ, bỏ vị trí công tác khi đang làm nhiệm vụ trực xảy ra vào ngày 3/4, ông Đức có hành vi đấm vào mặt thượng úy Nguyễn Mạnh H. gây chảy máu miệng. Vượt đèn đỏ, cầm gạch đánh CSGT: Ngày 20/5, Nguyễn Văn Nghị (SN 1982, ở Nam Định) sau khi vượt đèn đỏ, Nghị không chấp hành hiệu lệnh mà dùng gạch tấn công đại úy Bùi Duy Ngọc và thượng úy Vũ Đình Thanh ( Đội 7 thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội). Đúng lúc này, tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Công an quận Thanh Xuân đi qua khu vực đã cùng người dân khống chế, đưa nghi can về trụ sở. Công an xác định người này dương tính với ma túy. Tài xế "có cồn" dùng gậy bóng chày tấn công trung úy CSGT: Ngày 25/4, Lê Tuấn Hiệp (SN 1980, quê Đắk Lắk) dù đi sai làn đường và biết rõ CSGT ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra tại thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nhưng tài xế xe khách nhiều lần điều khiển xe lao thẳng vào cán bộ CSGT; sau đó còn xuống xe cầm theo gậy bóng chày đánh vào mặt CSGT gây thương tích... Kiểm tra nồng độ cồn của tài xế Hiệp cho kết quả 0,327miligam/lít khí thở. Tài xế say rượu lăng mạ và đấm thẳng mặt thượng úy CSGT: Chiều 15/3, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) làm nhiệm vụ thì phát hiện tài xế Phạm Xuân B., (42 tuổi, ở Thanh Hóa điều khiển xe mô tô có biểu hiện sử dụng rượu, bia. Ông B. xin bỏ qua vi phạm nhưng bất thành, liền dùng lời lẽ thô tục chửi bới, lăng mạ CSGT. Bất ngờ, ông B. vung tay đấm mạnh vào mặt một thượng uý CSGT khiến vỡ mắt kính, sưng đỏ vùng mặt. Công an đã khống chế B. đưa về trụ sở Công an phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm để giải quyết theo quy định. Tấn công CSGT để giải thoát cho người nhà vi phạm giao thông: Chiều 1/12/2020, Trần Hoàng An (SN 1994, quê Bạc Liêu) nhậu say, đi xe ngược chiều, không mũ bảo hiểm ở huyện Bình Chánh, TP HCM. Khi bị CSGT yêu cầu dừng xe An đã lớn tiếng và đánh CSGT. Chưa dừng lại, người nhà An khi hay tin đã kéo ra tấn công tổ CSGT để giải cứu cho An. Sau khi xảy ra sự việc trên, Công an huyện Bình Chánh đã triệu tập một nhóm người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Thầy giáo thách đánh nhau với CSGT, tuyên bố "tao không sợ COVID-19": Sau khi xảy ra va chạm giao thông, ông Hồ Q.L. (47 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - là một thầy giáo) khi làm việc với CSGT nhưng có lời lẽ thô tục, liên tục thách thức đánh nhau. Được nhắc nhở đeo khẩu trang, người này thẳng thừng "tao không sợ COVID-19". Khi xảy ra sự việc trên, Công an TP Buôn Ma Thuột đã xử phạt ông L. về hành vi không chấp hành yêu cầu đo nồng độ... >>> Xem thêm video: CSGT Lạng Sơn rút súng trấn áp lái xe tải ngoan cố. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

