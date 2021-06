Bắt giam một cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai

Ngày 16/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Bùi Mạnh Hùng (SN 1977) - Phó Giám đốc Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện - Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai; Nguyên trưởng phòng tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai.



Ông Hùng bị bắt giam do có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thời gian qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhận được 7 đơn tố cáo của nhiều công dân tố cáo ông Bùi Mạnh Hùng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Bùi Mạnh Hùng.

Quá trình điều tra đến nay xác định, ông Bùi Mạnh Hùng có hành vi lừa đoạt chiếm đoạt của bà Nhan Thị Hồng Loan (Sinh năm 1972, ngụ tại phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) số tiền hơn 400.000.000 đồng.

Đến ngày 12/11/2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án để điều tra.

Ngày 31/5/2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Mạnh Hùng và đã được Viện Kiểm sát tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Trưa ngày 15/6/2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Bùi Mạnh Hùng để tiếp tục điều tra làm rõ.