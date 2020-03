Tân Thiên Địa truyền đạo trái phép ở Đà Nẵng: Hoạt động tinh vi cỡ nào?

Vỏ bọc hoàn hảo

Trước đây, giáo phái Tân Thiên Địa của Hàn Quốc đã từng đến Đà Nẵng để truyền đạo trái phép. Hình thức hoạt động của Tân Thiên Địa tại Đà Nẵng được núp bóng dưới hình thức trung tâm ngoại ngữ.

Tháng 8/2019, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) tổ chức kiểm tra Trung tâm ngoại ngữ Best One Language Academy (239B Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, quận Thanh Khê) do Trần Thị Tâm (SN 1993, ngụ xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) làm Giám đốc.

Tại đây, cơ quan công an phát hiện Shin Book (SN 1986, quốc tịch Hàn Quốc); Hoàng Mai Thy (SN 1993, quê TP.HCM); Dương Quỳnh Anh (SN 1996, quê TP.Hà Nội) và Trần Lê Lan Chi (SN 1997, quê Vĩnh Phúc) đang tổ chức truyền bá trái phép kinh thánh của giáo phái Tân Thiên Địa.

Trung tâm này còn có Nguyễn Thị Kim Ánh (SN 1996, quê Bắc Ninh) và Phạm Thị Hải Yến (SN 1994, quê Bắc Ninh) làm nhiệm vụ lễ tân, giám sát tại tầng trệt.

Cơ quan công an xác định trung tâm ngoại ngữ được thành lập từ tháng 7/2019 và mới có giấy phép kinh doanh chứ chưa có giấy phép giảng dạy của Sở Giáo dục và đào tạo - thông tin được đăng tải trên Tri Thức Trẻ.

Lực lượng chức năng phát hiện và triệt phá việc truyền đạo trái phép. Hình thức hoạt động rất tinh vi Tại số nhà K45/H17/7 Lê Độ (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) nơi các đối tượng sinh sống được làm nơi tổ chức sinh hoạt Tân Thiên Địa từ 9h30 – 11h vào thứ 4 và chủ nhật hàng tuần. Theo quy định, các đối tượng tập trung trong phòng, mặc áo trắng, quần đen và đi tất để cùng cầu nguyện, nghe thuyết giảng của giáo chủ Lee Man Hee qua video; cam kết làm theo ý muốn của chúa bằng cách hy sinh thân xác… Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng nhu cầu học ngoại ngữ của sinh viên, người lao động bằng các bài “tuyển sinh”, “mời học tiếng Hàn miễn phí” trên các hội nhóm; tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí du lịch, du học Hàn Quốc. Sau đó, các đối tượng mời học viên đến phỏng vấn, test học viên đủ các “tiêu chuẩn”: không phải công an, người chính quyền, cơ quan chức năng, người có vấn đề vướng mắc trong cuộc sống, tình cảm, học tập, công việc… sẽ được nhận. Người nào “rớt” thì các đối tượng sẽ ngăn chặn liên lạc, tiếp cận với giáo phái hoặc cơ sở tôn giáo tại các địa phương. Nhóm người trên thường xuyên thay đổi, ngụy trang địa điểm sinh hoạt, phương tiện đi lại, hành tung rất bí ẩn, có phương án nhằm che mắt, đối phó cơ quan chức năng… Từ lúc hoạt động đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã kêu gọi và lôi kéo hơn 50 người đến phỏng vấn, học với học phí 600.000 đồng/tháng/học viên. Qua việc dạy học ngoại ngữ, các đối tượng đã lồng ghép việc truyền, giảng kinh thánh cho học viên. Hoạt động của các đối tượng có tính cuồng tín, được chỉ đạo chặt chẽ về vai trò của từng cá nhân, quản lý, giám sát chặt học viên cả trong học tập, làm lễ cũng như sinh hoạt. Học viên được truyền đạt không thờ thần, phật, tượng do con người làm ra, không được vái lạy, thờ phụng, chỉ tin vào đức chúa trời… Học viên còn được “dạy” cách nói dối gia đình, bạn bè, người thân việc học thánh tại trung tâm, không được tiết lộ tung tích với ai; che mắt, xóa tài liệu, trang thiết bị, máy móc khi cần thiết… - báo Công an TP HCM đưa tin. Hiện vụ việc Tân Thiên Địa truyền đạo trái phép ở Đà Nẵng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Hiện vụ việcđang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Hàn Quốc: Giáo chủ Tân Thiên Địa bị điều tra tội giết người