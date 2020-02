Tạm giữ người đàn ông đánh gãy tay công nhân môi trường đô thị

Ngày 7/2, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Long (46 tuổi, tạm trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo đó, Công an phường Quang Trung, quận Đống Đa nhận được trình báo của Xí nghiệp Môi trường đô thị Đống Đa (Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội) việc nam công nhân Nguyễn Ngọc Phương bị hành hung trong quá trình làm việc.

Đối tượng Nguyễn Tiến Long.

Trước đó, khoảng 17h ngày 5/2, anh Phương (là công nhân Tổ Môi trường số 9, Chi nhánh Đống Đa) đang chuẩn bị đồ đạc để tiến hành thu gom rác tại công viên Trần Quang Diệu thì bất ngờ bị một đối tượng cầm điếu cày lao đến đánh liên tiếp vào người. Hậu quả là anh Phương bị gãy 1/3 xương trụ tay trái.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Quang Trung đã phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa xác minh và triệu tập đối tượng liên quan. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Tiến Long (SN 1974; trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa). Tại cơ quan Công an, Long khai nhận do nghi ngờ anh Phương đã lấy cắp chiếc gạt mưa ô tô đỗ tại công viên Trần Quang Diệu từ 20/1 nên Long đánh anh P.

Hiện vụ việc người đàn ông đánh gãy tay công nhân môi trường đô thị đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

