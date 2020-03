Tạm giữ hình sự lái xe taxi hất tung CSGT lên nắp capô

(Kiến Thức) - Ngày 20/3, thông tin từ cơ quan CSĐT, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, hiện đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lái xe taxi hất tung CSGT lên nắp capô rồi bỏ chạy.

Cụ thể, Liên quan đến vụ xe taxi hất tung CSGT lên nắp capô, Công an quận Cầu Giấy vừa ra quyết định tạm giữ đối với Hà Quốc Huy (SN 1998; Sơn Tây; Hà Nội) để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, vào chiều ngày 19/3, tổ công tác của Đội CSGT số 6 làm nhiệm vụ tại tuyến đường Phạm Hùng, nút giao Đại lộ Thăng Long đã phát hiện xe taxi BKS 30E-564.68 vi phạm luật giao thông nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Tài xế Hà Quốc Huy.

Tuy nhiên lái xe không chấp hành mà lao thẳng xe vào tổ công tác. Lúc này, Trung úy Vũ Hồng Quân, cán bộ Đội CSGT số 6 theo phản xạ đã nhảy lên nắp ca pô và bám được vào cần gạt nước. Lái taxi vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục tăng ga.

Đến đoạn đường Khuất Duy Tiến - Tố Hữu, thì Trung úy Vũ Hồng Quân nhảy được xuống đất, còn lái xe bỏ chạy theo hướng Vạn Phúc (Hà Đông). Trung úy Vũ Hồng Quân may mắn bị xây xát nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, lái xe taxi đã đến cơ quan Công an huyện Phúc Thọ trình diện và sau đó đến Công an quận Cầu Giấy đầu thú. Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý lái xe taxi hất tung CSGT lên nắp capô theo quy định.

>>> Xem thêm video: Những pha áp sát xử phạt gay cấn của CSGT