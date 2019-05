Tạm dừng thu phí Trạm BOT T2, chờ kiểm đếm xe

Trạm thu phí BOT T2 đã dừng thu từ 15 giờ ngày 25-5

Ghi nhận thực tế tại Trạm BOT T2, tình trạng kẹt xe không còn do trạm không tiến hành thu phí. Giao thông trên Quốc lộ 91 đoạn qua trạm thu phí này thông thoáng cả 2 chiều từ An Giang đi Cần Thơ và ngược lại. Theo ông Nguyễn Văn Kiệm, Trạm trưởng Trạm BOT T2, đơn vị này vẫn chưa nhận được chỉ đạo liên quan việc tạm dừng thu phí. Lý giải về việc dừng thu phí chiều 25-5, ông Kiệm cho biết trước tình trạng tài xế phản ứng gây ùn tắc giao thông trạm cũng đã chủ động tạm dừng thu phí để đảm bảo giao thông. "Những ngày qua, các tài xế phản ứng phải xả trạm một ngày khoảng 30-40 lần, chỉ riêng trong buổi sáng hôm nay chúng tôi đã phải xả trạm 10 lần. Vì vậy, trạm quyết định xả trạm từ 10 giờ đến 14 giờ, sau đó thu lại. Chỉ khoảng 5 phút sau khi thu lại, tài xế lại đến phản ứng và gây kẹt xe, trạm phải tiếp tục xả. Sự việc cứ diễn ra liên tục chúng tôi cũng không thu được gì, lại gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông nên chúng tôi lại chủ động xả từ 15 giờ hôm nay", ông Kiệm thông tin thêm.