Hàng loạt tài xế container sử dụng ma túy, GPLX giả... vào cảng TPHCM

Cụm cảng khu vực phường Trường Thọ (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM) có lượng xe đầu kéo container ra vào giao nhận hàng hóa nhiều nhất cửa ngõ phía Đông TP HCM. UBND phường Trường Thọ đã chỉ đạo Công an phường tham mưu, xây dựng kế hoạch để kiểm tra hành chính, ma túy…đối với các tài xế xe tải, nhất là tài xế lái xe đầu kéo container trong khu vực cụm cảng.

Công an phường Trường Thọ phối hợp với nhiều lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra hành chính, test nhanh ma túy…đối với các trường hợp nghi vấn là tài xế lái xe đầu kéo container vào cụm cảng trên địa bàn phường Trường Thọ. Nhà chức trách phát hiện hàng loạt tài xế container sử dụng ma túy. Có 18 trường hợp tài xế bị kiểm tra, test nhanh nước tiểu và cơ quan chức năng đã phát hiện 3 tài xế dương tính với ma túy (2 tài xế dương tính với heroin, người còn lại dương tính với ma túy đá). Đồng thời, công an còn phát hiện một tài xế container sử dụng giấy phép lái xe giả. Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm tra đối với các tài xế xe đầu kéo container ra vào cụm cảng Trường Thọ có biểu hiện nghi vấn. Đưa những tài xế vi phạm về trụ sở công an để tiếp tục lập hồ sơ xử lý. Theo chỉ huy Công an phường Trường Thọ, nếu đối tượng có nơi cư trú ổn định thì xử phạt vi phạm hành chính và thông báo về nơi cư trú để tiếp tục theo dõi, quản lý; những trường hợp còn lại sẽ lập hồ sơ đưa đến Cơ sở cai nghiện. Một tài xế contiainer sau khi test nhanh nước tiểu đã có kết quả dương tính với ma túy. Một trường hợp tài xế được phát hiện sử dụng GPLX giả. Các đối tượng là tài xế sử dụng ma túy bị tạm giữ tại công an phường.

Trước đó, 1 vụ TNGT thảm khốc do tài xế lái xe đầu kéo container sử dụng ma túy gây ra khiến hơn 20 người thương vong. Khoảng 15h20 ngày 2/1,tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ Thạnh Đức, huyện Bến Lức) điều khiển contianer lưu thông trên QL1 đến ngã tư Bình Nhựt huyện Bến Lức đã tông 21 xe máy đang đứng chờ đèn đỏ. Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người chết tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 18 người bị thương. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã làm xét nghiệm đối với tài xế Hiếu. Kết quả xác định tài xế này dương tính với heroin và trong máu có nồng độ cồn.

Cụm cảng khu vực phường Trường Thọ (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM) có lượng xe đầu kéo container ra vào giao nhận hàng hóa nhiều nhất cửa ngõ phía Đông TP HCM. UBND phường Trường Thọ đã chỉ đạo Công an phường tham mưu, xây dựng kế hoạch để kiểm tra hành chính, ma túy…đối với các tài xế xe tải, nhất là tài xế lái xe đầu kéo container trong khu vực cụm cảng.

Công an phường Trường Thọ phối hợp với nhiều lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra hành chính, test nhanh ma túy…đối với các trường hợp nghi vấn là tài xế lái xe đầu kéo container vào cụm cảng trên địa bàn phường Trường Thọ. Nhà chức trách phát hiện hàng loạt tài xế container sử dụng ma túy. Có 18 trường hợp tài xế bị kiểm tra, test nhanh nước tiểu và cơ quan chức năng đã phát hiện 3 tài xế dương tính với ma túy (2 tài xế dương tính với heroin , người còn lại dương tính với ma túy đá). Đồng thời, công an còn phát hiện một tài xế container sử dụng giấy phép lái xe giả. Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm tra đối với các tài xế xe đầu kéo container ra vào cụm cảng Trường Thọ có biểu hiện nghi vấn. Đưa những tài xế vi phạm về trụ sở công an để tiếp tục lập hồ sơ xử lý. Theo chỉ huy Công an phường Trường Thọ, nếu đối tượng có nơi cư trú ổn định thì xử phạt vi phạm hành chính và thông báo về nơi cư trú để tiếp tục theo dõi, quản lý; những trường hợp còn lại sẽ lập hồ sơ đưa đến Cơ sở cai nghiện. Một tài xế contiainer sau khi test nhanh nước tiểu đã có kết quả dương tính với ma túy. Một trường hợp tài xế được phát hiện sử dụng GPLX giả. Các đối tượng là tài xế sử dụng ma túy bị tạm giữ tại công an phường.

Trước đó, 1 vụ TNGT thảm khốc do tài xế lái xe đầu kéo container sử dụng ma túy gây ra khiến hơn 20 người thương vong. Khoảng 15h20 ngày 2/1,tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ Thạnh Đức, huyện Bến Lức) điều khiển contianer lưu thông trên QL1 đến ngã tư Bình Nhựt huyện Bến Lức đã tông 21 xe máy đang đứng chờ đèn đỏ. Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người chết tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 18 người bị thương. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã làm xét nghiệm đối với tài xế Hiếu. Kết quả xác định tài xế này dương tính với heroin và trong máu có nồng độ cồn.