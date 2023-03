Tài xế tông nhân viên bảo vệ Ocean Park Gia Lâm: Dấu hiệu tội giết người

Tối 28/3, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã tạm giữ lái xe taxi tông bảo vệ khu đô thị Ocean Park Gia Lâm tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện điều trị.



Khoảng 17h30 cùng ngày, tại khu đô thị Ocean Park Gia Lâm, anh Nguyễn Trung Dũng (SN 1977, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) là bảo vệ khu đô thị Ocean Park khi làm nhiệm vụ đã phát hiện lái xe taxi công nghệ BKS 29E-012.42 vi phạm nội quy khu đô thị khi dừng đỗ không đúng vị trí.

Lái xe ô tô (áo trắng) và hiện trường vụ việc.

Khi anh Dũng nhắc nhở, lái xe taxi đã bỏ chạy và va chạm vào nhiều phương tiện của cư dân khu đô thị ở vị trí gần khu ZenPark, cách nơi vi phạm khoảng 200m. Anh Dũng đi xe máy đến hiện trường và gọi điện cho Công an địa bàn tới làm nhiệm vụ. Đáng chú ý, lái xe đã lao vào xe máy của anh Dũng khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh. Anh Dũng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch, lái xe đã bị khống chế bàn giao cho cơ quan công an. Tối 28/3, một nguồn tin từ Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho báo chí biết nam bảo vệ bị tông trúng đã tử vong.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nhận thức, ý thức chủ quan của người điều khiển ô tô để xác định hành vi là vô ý hay cố ý.

Thông tin và clip vụ việc cho thấy, lái xe ô tô đã đâm vào phía sau xe máy do nam bảo vệ điều khiển gây ra vụ tai nạn giao thông, khiến nạn nhân nguy kịch và đã tử vong. Bởi vậy bước đầu xác định đây là vụ việc tai nạn giao thông nghiêm trọng và có lỗi của người lái xe ô tô.

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, tất cả những vụ việc mà người tham gia giao thông không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát, đâm vào đuôi xe của phương tiện di chuyển cùng chiều thì người điều khiển phương tiện phía sau có lỗi.

Hành vi có lỗi khi tham gia giao thông đường bộ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như chết người, thương tích của nạn nhân từ 61 % trở lên hoặc thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên thì người vi phạm giao thông đường bộ có lỗi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo điều 260 Bộ luật Hình sự.

Nếu trong trường hợp vụ tai nạn giao thông mà người thực hiện hành vi cố ý đối với hậu quả vụ tai nạn giao thông như nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả xảy ra, hành vi này là cố ý gây thương tích hoặc giết người chứ không còn là hành vi vi phạm về tham gia giao thông đường bộ.

Trong vụ tai nạn giao thông nêu trên, hành vi vi phạm giao thông đường bộ là đã rõ, hậu quả là đã rõ, thỏa mãn mặt khách quan của tội phạm. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ mặt chủ quan của tội phạm.

Trong đó, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhận thức, ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện. Trường hợp có căn cứ cho thấy người này do thù tức với người bảo vệ và đã sử dụng phương tiện giao thông (nguồn nguy hiểm cao độ) để đâm thẳng vào người bảo vệ này bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra hoặc mong muốn hậu quả chết người xảy ra, đây là hành vi giết người. Người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý hình sự theo điều 123 Bộ luật Hình sự mà không phụ thuộc vào hậu quả nạn nhân có tử vong hay không.

Theo luật sư Cường, trạng thái tâm lý, cảm xúc và lời khai của người điều khiển ô tô là rất quan trọng để đánh giá mặt chủ quan của tội phạm, xác định lỗi của người điều khiển phương tiện này đối với hậu quả nạn nhân thương tích và tử vong.

Trong trường hợp xác định hai người có mâu thuẫn với nhau, người lái ô tô do mâu thuẫn, thu tức mà đã đâm ô tô vào xe máy mà nam bảo vệ đang điều khiển, người lái xe ô tô trong trường hợp này sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người theo điều 123 Bộ luật Hình sự với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là có tính rất chất côn đồ và sử dụng phương tiện có thể gây nguy hại đến nhiều người.

Trong trường hợp người điều khiển phương tiện này không thừa nhận hành vi giết người, không thừa nhận động cơ mục đích hướng đến là muốn sát hại nạn nhân, không thừa nhận lỗi của mình là lỗi cố ý đối với việc xâm phạm đến tính mạng của nạn nhân, cơ quan điều tra cũng sẽ căn cứ vào hành vi khách quan để đánh giá ý thức chủ quan, trên cơ sở hành vi khách quan sẽ xác định lỗi của người vi phạm.

Vụ việc này sẽ là bài học cho những người coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác. Việc xử lý những vụ việc như thế này đòi hỏi cơ quan tiến hành tố tụng phải công tâm, khách quan, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật để đảm bảo công bằng, bình đẳng và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

