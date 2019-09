Tài xế GrabBike 18 tuổi bị sát hại: Hai nghi can là người thế nào?

(Kiến Thức) - Hai nghi can trong ảnh do công an cung cấp là 2 nam thanh niên được tài xế Grab trong khoảng 23-30 tuổi. Một nghi can cao khoảng 1,65-1,7 m, còn một nghi can khác cao khoảng 1,6-1,65 m.

Theo nguồn tin mới đây trên Zing.vn, chiều 29/9, thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), cho biết cơ quan công an đã phát thông báo truy tìm 2 nghi can liên quan vụ sát hại tài xế Grab.

Hai nghi can trong ảnh do công an cung cấp là 2 nam thanh niên được tài xế Nguyễn Cao Sang (18 tuổi, quê Thanh Hóa, nạn nhân vụ án) chụp tại cổng Bến xe Mỹ Đình rồi gửi cho bạn học vào tối 26/9 trước khi Sang mất liên lạc.

Cảnh sát dán thông báo có hình ảnh, thông tin 2 nghi can liên quan vụ án. Ảnh: Zing.

Theo đó, một trong 2 nghi can khoảng 23-30 tuổi, cao khoảng 1,65-1,7 m, mặc quần ngắn tối màu, áo thun ngắn tay màu đen có hoa văn màu sáng, tóc cắt ngắn, đi dép lê.

Thanh niên còn lại cũng trong khoảng 23-30 tuổi, dáng người gầy, cao khoảng 1,6-1,65 m, cánh tay trái có hình xăm, mặc quần ngắn màu trắng, áo thun ngắn tay màu đen, tóc cắt ngắn, đi dép lê màu đen.

Nếu người dân phát hiện, biết thông tin về 2 nghi can và tài sản trên, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội và Công an Bắc Từ Liêm để cung cấp thông tin theo các số điện thoại: 0983304879 - 0972233087.

Trước đó, ngày 28/9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân một tài xế Grabbike tử vong, nghi bị sát hại.

Sau khi thu thập thông tin, cảnh sát xác định nạn nhân là Nguyễn Cao Sang (18 tuổi, quê Thanh Hóa). Anh này là xe ôm công nghệ, đang học năm thứ nhất đại học.

Người thân cho biết, tối 26/9, Sang nhắn cho bạn cùng ở trọ, bảo đang chờ khách ở Bến xe Mỹ Đình. Khuya hôm đó, sau khi nhận chở 2 khách nam, Sang nhắn tin cho bạn: "Có gì báo công an nhé, tí chở hai người này lên Cổ Nhuế".

Đó cũng là tin nhắn cuối cùng của nam sinh viên 18 tuổi trước khi mất liên lạc