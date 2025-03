Quái vật đáng sợ nhất hành tinh, đoạt mạng đối thủ bằng cú liếc

1. Được mệnh danh là "Vua của các loài rắn". Basilisk có nguồn gốc từ thần thoại Hy Lạp và La Mã, thường được mô tả là một con rắn khổng lồ hoặc sinh vật lai giữa gà và rắn, với sức mạnh vượt trội so với những loài bò sát khác. Ảnh: Pinterest. 2. Ánh nhìn của nó có thể giết chết con mồi ngay lập tức. Theo truyền thuyết, chỉ cần một ánh nhìn trực tiếp từ Basilisk, sinh vật hoặc con người sẽ ngay lập tức bị hóa đá hoặc chết ngay tại chỗ, khiến nó trở thành một trong những sinh vật nguy hiểm nhất. Ảnh: Pinterest. 3. Hơi thở của Basilisk cũng mang lại cái chết. Không chỉ có ánh nhìn chết chóc, Basilisk còn được cho là có hơi thở độc hại, có thể làm héo úa cây cối, nhiễm độc nguồn nước và giết chết bất kỳ sinh vật nào đứng gần nó. Ảnh: Pinterest. 4. Được sinh ra từ trứng gà được ấp bởi cóc hoặc rắn. Theo truyền thuyết Trung cổ, Basilisk không sinh sản như các loài rắn thông thường mà được sinh ra từ một quả trứng gà kỳ lạ do một con gà trống đẻ ra và được ấp bởi một con cóc hoặc rắn. Ảnh: Pinterest. 5. Xuất hiện lần đầu trong sách "Naturalis Historia". Nhà sử học La Mã Pliny the Elder đã nhắc đến Basilisk trong cuốn sách "Naturalis Historia" (Thế giới tự nhiên) vào thế kỷ I, mô tả nó là một con rắn nhỏ nhưng vô cùng nguy hiểm đến mức không có loài nào dám đối đầu. Ảnh: Pinterest. 6. Duy nhất một loài vật có thể tiêu diệt Basilisk. Dù có sức mạnh đáng sợ, Basilisk vẫn có một kẻ thù tự nhiên là loài chồn (weasel). Truyền thuyết cho rằng chồn có khả năng miễn nhiễm với độc tố của Basilisk và có thể giết chết nó trong trận chiến. Ảnh: Pinterest. 7. Gương soi là vũ khí chống lại Basilisk. Vì có ánh nhìn chết chóc, Basilisk có thể tự giết chính mình nếu nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Đây là một cách phổ biến trong truyện dân gian để tiêu diệt sinh vật huyền thoại này. Ảnh: Pinterest. 8. Được nhắc đến trong nhiều tác phẩm văn học và phim ảnh. Basilisk xuất hiện trong nhiều câu chuyện và tác phẩm nổi tiếng, đặc biệt là trong "Harry Potter và Phòng chứa bí mật" của J.K. Rowling, nơi nó đóng vai trò là một con quái vật khổng lồ sống trong hầm ngầm của trường Hogwarts. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

