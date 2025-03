Bentley ra mắt xe siêu sang phong cách nghệ thuật Á Đông

Bentley Mulliner vừa giới thiệu bộ sưu tập Bentley Inspired by China 2025 mới lấy cảm hứng từ nền văn hóa lâu đời của Trung Quốc với 8 chủ đề khác nhau được thực hiện tren 3 mẫu xe, gồm: Bentayga EWB, Flying Spur và Continental GT. Trong đó, các chủ đề đầu tiên được đội ngũ Bentley Mulliner thực hiện là cá Koi, cây gậy Như Ý, kiệt tác "thiên lý giang sơn" gần 1.000 năm tuổi. Đối với người Á Đông, từ xa xưa cá Koi là đại diện của sự may mắn và can đảm, điều này khiến loại cá này trở thành thú chơi xa chỉ của giới thượng lưu tại nhiều quốc gia. Bentayga Extended Wheelbase 2025 đặc biệt biểu tượng 6 con cá Koi đại diện cho yếu tố "lộ", đặt tại tựa lưng và bảng taplo hứa hẹn mang đến sự may mắn, bình an, thành công cho chủ nhân. Chủ đề tiếp theo được thực hiện trên Flying Spur Azure là bức tranh "Thiên lý giang sơn" của Vương Hy Mạnh từ thời Bắc Tống, đây là tác phẩm nghệ thuật có giá trị to lớn trong lịch sử của Trung Quốc, được trưng bày tại Bảo tàng Cố Cung. Nội thất được phối tông màu xanh Azurite cùng các đường chỉ may màu đồng tương phản. Hình ảnh cách điệu của những dãy núi đặt tại taplo, tựa lưng và đệm ghế. Chủ đề thứ 3 xuất hiện trên Flying Spur là cây gậy Như Ý, còn được gọi là "Ru Yi" được thêu tinh xảo với họa tiết màu vàng kim. Đây là vật phẩm trong triết lý Phong Thuỷ của nhiều quốc gia châu Á, mang ý nghĩa may mắn, quyền lực và sự viên mãn. Về phía Bentley không tiết lộ số lượng sản xuất của từng chủ đề. Trong đó, Flying Spur "Ru Yi" được thực hiện số lượng giới hạn 3 chiếc, hay "Thiên lý giang sơn" số lượng 8 chiếc. Số lượng sản xuất giới hạn đều là những con số may mắn tại Trung Quốc. Ngoài ra, trong tương lai Bentley Mulliner sẽ thực hiện nhiều chủ đề khác trong bộ sưu tập Bentley Inspired by China, trong đó có Rồng, múa Lân, gấu trúc. Bộ sưu tập này chỉ áp dụng đối với xe Bentley phân phối tại Trung Quốc. Video: Chi tiết Bentley Bentayga Extended WheelbaseA 2025.

