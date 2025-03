Pagani Utopia Roadster hơn 250 tỷ đồng lăn bánh tại Đông Nam Á

Pagani Utopia Roadster mui trần chỉ được sản xuất giới hạn 130 chiếc trên toàn thế giới. Tại Ý, xe có giá khởi điểm từ 3,4 triệu USD (khoảng 86,66 tỷ đồng). Để lăn bánh tại Singapore, siêu xe này phải thay đổi sang tay cấu hình lái nghịch, đồng thời chịu thêm nhiều mức thuế phí có thể lên tới hơn 250 tỷ đồng. Chiếc Pagani Utopia Roadster đầu tiên tại Đông Nam Á sở hữu ngoại thất màu đỏ Habanero Red được mô tả là có khả năng chuyển sang nâu đậm tùy theo điều kiện ánh sáng. Về thiết kế, Utopia Roadster vẫn giữ nguyên các đường nét đặc trưng của phiên bản coupe. Mẫu hypercar này mang phong cách tối giản nhưng vẫn rất hiện đại. Các yếu tố khí động học được thiết kế một cách tinh tế nhằm giữ lại các đường gân dập nổi ấn tượng trên thân xe. Một trong những điểm nhấn của Utopia là thiết kế cửa nhị diện độc đáo, cho phép cửa xe có thể tách khỏi thân xe, sau đó xoay theo trục chính để hướng lên trên. Phần đuôi xe gây ấn tượng với điểm nhấn là cụm đèn hậu mang thiết kế giống tua-bin động cơ máy bay. Bên cạnh đó là cánh gió hình elip với kích thước khổng lồ, giúp duy trì sự ổn định cho chiếc xe khi chạy trên dải tốc độ cao. Khoang cabin của chiếc Pagani Utopia Roadster này được hoàn thiện với chất liệu da Grecale và Huayra Signature, kết hợp hài hòa giữa hai tông màu kem và nâu. Các đường chỉ may được thực hiện tỉ mỉ, tạo nên họa tiết caro ấn tượng. Xe không có màn hình trung tâm mà thay vào đó là hàng loạt phím bấm cùng bảng đồng hồ mạ chrome và kim loại điện phân. Ngoài ra, Utopia Roadster đầu tiên tại Singapore còn được trang bị gói tùy chọn Sport Pack, sở hữu nhiều chi tiết làm bằng Carbon-Titanium (chất liệu độc quyền của Pagani), bao gồm cần số, lẫy chuyển số, thảm sàn cũng như các cánh gió khí động học và cả phần nóc xe.Siêu xe Pagani Utopia Roadster được trang động cơ V12 6.0L do AMG lắp ráp thủ công, sản sinh công suất 852 mã lực và mô-men xoắn 1.100 Nm. Đi kèm với đó là hộp số Xtrac 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Mẫu hypercar này cũng được trang bị hệ thống treo chủ động và hệ thống cảm biến lốp xe điện tử Pirelli Cyber Tyre. Công nghệ này tương thích với lốp Pirelli P Zero Corsa, Winter và Trofeo RS, cho phép truyền tải thông tin từ lốp xe đến hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo. Video: Pagani Utopia Roadster đầu tiên lăn bánh tại Đông Nam Á.

