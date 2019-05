Sự thật thông tin bố đẻ "nhốt, đối xử với con trai như vật nuôi"

Theo lãnh đạo xã, gia đình ông Sửu rất lo lắng, sợ thả con trai ra rồi chẳng may con cầm dao chém người khác sẽ rất nguy hiểm nên phải xây riêng một nhà nhỏ để giữ lại.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin và đoạn clip cho rằng, một thanh niên ở xã Đoàn Đào (Phù Cừ, Hưng Yên) vì cãi lại nên bị bố đánh, nhốt vào một khu riêng biệt và "đối xử như vật nuôi trong suốt gần 10 năm qua dẫn đến bị điên”.

Ảnh cắt từ clip. Cùng với thông tin, trong đoạn clip được đăng tải có ghi lại cảnh một số người được cho lợi dụng lúc người bố này đi vắng đã trốn vào thăm thanh niên bị nhốt.



Đoạn video cho thấy, khu "nhốt" thanh niên này là một nhà nhỏ nằm riêng biệt ở góc vườn, bên trong chỉ có sàn bê tông ẩm thấp, không giường chiếu và cửa sắt bên ngoài khóa chặt.

Nam thanh niên bị nhốt bên trong mặc quần sóoc, áo cộc tay đứng phía cạnh cửa bên trong, tỏ vẻ rất ngây ngô trước các câu hỏi của nhóm người đến thăm.

Sáng 2/5, sau khi tiếp nhận thông tin từ PV cung cấp, ông Nguyễn Đức Nhận, Chủ tịch UBND xã Đoàn Đào (Phù Cừ, Hưng Yên) đã cử cán bộ tiến hành xác minh lại sự việc trên.

Sau khi kiểm tra lại, ông Nhận cho biết, thông tin cho rằng, nam thanh niên trong đoạn clip “là người bình thường và chăm chỉ làm ăn nhưng vì cãi lại nên bị bố đánh, nhốt lại, đối xử như vật nuôi dẫn đến bị điên” không chính xác.

Theo ông Nhận, người thanh niên bị gia đình nhốt trong khu riêng biệt là anh Doãn Đình Anh (SN 1990) con ông Doãn Đình Sửu ở thôn Đào Duy của xã.

Về lý do bị nhốt riêng, Chủ tịch UBND xã thông tin, sau khi đi bộ đội về, anh Doãn Đình Anh bị tâm thần phân liệt và gia đình đã đưa đi nhiều nơi, trong đó có bệnh viện tâm thần của tỉnh chữa trị nhưng không được.

"Chúng tôi cũng nhiều lần vận động đưa cháu đi bệnh viện và gia đình đã đưa vào trung tâm điều trị tâm thần, nhưng không có tiến triển tốt.

Gia đình cho biết, do Anh bị tâm thần phân liệt nên cứ thả ra là nam thanh niên này lại cầm dao đuổi chém người nhà, bố mẹ, gây nguy hiểm cho người khác.

Do đó, gia đình rất lo lắng, sợ thả anh này ra rồi chẳng may anh ấy cầm dao chém người khác sẽ rất nguy hiểm nên phải xây riêng một nhà nhỏ để giữ lại trong đó, nhằm đảm bảo an toàn", ông Nhận nói.

Lãnh đạo UBND xã cho biết thêm, chính quyền địa phương đã báo cáo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Phù Cừ và lập danh sách, đưa anh Đình Anh vào diện được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng đối với người bị thần kinh.

Về ngôi nhà nơi đang giữ anh này chật chội, ẩm thấp, bẩn thỉu, Chủ tịch UBND xã cho hay, sẽ đề nghị gia đình có biện pháp cải tạo, sửa chữa để rộng rãi, thông thoáng hơn.