Mẹ tố cáo con ruột và bạn trai bạo hành cháu ngoại 4 tuổi

(Kiến Thức) - Phát hiện cháu ngoại có nhiều vết thương trên cơ thể, đỉnh đầu nghi do chính con gái và bạn trai bạo hành, người mẹ bức xúc và quyết định viết đơn tố cáo tới cơ quan chức năng.

Theo báo Công Lý, chiều 1/7, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo Công an TX Dĩ An điều tra làm rõ vụ việc mẹ tố cáo con gái ruột và bạn trai của con gái bạo hành cháu ngoại 4 tuổi.

Ảnh cháu bé nghi bị chính mẹ ruột bạo hành. Nguồn ảnh: Công Lý

Thông tin ban đầu, khoảng năm 2016, con gái bà Hoàng Thị Hiếu thuê trọ sống chung như vợ chồng với một nam thanh niên 34 tuổi (phường An BÌnh, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Thời điểm này, con gái bà Hiếu đã có một bé trai, cha của cháu đã mất liên lạc từ khi cháu được sinh ra.

Gần đây, bà Hiếu phát hiện cháu ngoại có nhiều vết thương trên cơ thể, đỉnh đầu nghi do chính con gái và bạn trai của con gái bạo hành nên đã làm đơn tố cáo.