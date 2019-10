Sự thật phơi bày về thầy chùa bạo hành bé 11 tuổi ở Bình Thuận

thầy chùa bạo hành bé 11 tuổi ở Bình Thuận, mới đây, cơ quan công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố bị can Lương Việt Đức (26 tuổi, xưng danh Thiện Lam) về hành vi cố ý gây thương tích. Cơ quan công an đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố bị can Lương Việt Đức về hành vi cố ý gây thương tích. Liên quan đến vụn, mới đây, cơ quan công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố bị can Lương Việt Đức (26 tuổi, xưng danh Thiện Lam) về hành vi cố ý gây thương tích.

Bị can Đức được xác định là sư thầy tổ chức khóa tu mùa hè trái phép tại xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc.

Theo kết luận điều tra, ngày 10/6, bà Võ Thị Hương (trú tại Bình Thiết) gửi con là cháu T.V.Đ.K. (11 tuổi) vào chùa của bị can Đức học khóa tu theo lời giới thiệu của người quen. Tuy nhiên, trong quá trình học tại đây, cho rằng cháu K. không chấp hành nội quy của nhà chùa nên bị can Đức đã dùng ống nhựa, chổi đánh đập.

Đến sáng 17/6, lấy lý do cháu K. lấy điện thoại xem ảnh nhạy cảm, phim đồi trụy nên bị can Đức đã dùng ông nhựa đánh vào lưng, mông. Sau đó, bị can Đức gọi điện yêu cầu bà Hương đến đón con về. Khi đến nhận con, bà Hương thấy cơ thể con có nhiều vết bầm tím nên sau khi đưa con về nhà đã trình báo cơ quan Công an xã Hàm Chính.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an xã báo sự việc lên Công an huyện Hàm Thuận Bắc, đơn vị này triệu tập bị can Đức đến làm việc và đã thừa nhận toàn bộ sự việc.

Còn về phía cháu K., theo kết luận giám định của Trung tâm giám định pháp y Bình Thuận, các vết sẹo ở vùng lưng phải và sẹo ở hai cánh tay, mu bàn tay của bé K. có tỉ lệ thương tật là 9%. Ngoài ra, bé còn có nhiều vết thâm mờ ở vùng lưng, thắt lưng, mông trái nhưng không đủ cơ sở để xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể.

Kết luận điều tra còn nêu bị can Đức đã dùng hung khí nguy hiểm đánh bé K. là trẻ em dẫn đến gây thương tích. Do vậy, hành vi của bị can đủ yếu tố cấu thành tội phạm cố ý gây thương tích.

Liên quan đến vụ việc trên, Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận cho biết, bị can Lương Việt Đức không phải tu sĩ phật giáo mà giáo hội này quản lý và cũng không có chủ trương mở các lớp khóa tu mùa hè.