Sơn La lại bắt đường dây ma túy “khủng“

Vào hồi 6h sáng nay ngày 4/6, tại bản Co Phay xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La Công an huyện Mộc Châu phối hợp với Công an huyện Vần Hồ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã bắt quả tang đối tượng Mùa A Páo, sinh năm 1989 trú tại bản Giảo, xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động và 1 xe máy.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu đã tống đạt lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng gồm: Lù A Sông (sinh năm 1984) trú tại bản Suối Ngang, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên và Mùa A Nụ, sinh năm 1988, trú tại bản Giảo, xã Mường Lựm, huyện Yên Châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy .

Tang vật thu giữ gồm 1 chiếc xe ô tô bán tải mang BKS 26C - 084.09, 2 điện thoại di động, 2 xe máy và một số vật chứng khác có liên quan.

Vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.