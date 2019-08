Sau Khá Bảnh, Trâm Anh, ai đang quảng bá cờ bạc online ở Việt Nam?

Sáng 29/7, Bộ Công an thông tin ban đầu về việc phát hiện, tạm giữ gần 400 người mang quốc tịch Trung Quốc bị bắt quả tang đang điều hành các trang web đánh bạc cho công dân nước này tham gia.

Cờ bạc xuyên biên giới tràn lan tại Việt Nam

Theo đó, 2 ngày trước, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cùng Công an Hải Phòng đột kích nhiều căn hộ trong khu đô thị Our City, nằm trên đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang gần 400 người tham gia điều hành website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề.

Website cờ bạc trái phép **88 phát miễn phí áo cho xe ôm truyền thống để quảng cáo.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc là hơn 3 tỷ nhân dân tệ, tương đương trên 10.000 tỷ đồng.

Năm 2018, một đường dây đánh bạc bên ngoài Trung Quốc cũng bị phát hiện với số tiền lên đến 26.000 tỷ đồng. Đường dây này vận hành bằng cách đưa máy chủ và người sang Philippines và lôi kéo các con bạc trong nước. Nguồn thu hàng chục nghìn tỷ đồng sau đó được bí mật tuồn ra nước ngoài.

Số lượng người dùng của website đánh bạc này lên tới 114.700 người, 84 người dùng quản lý, 27 tổng đại lý và 5.300 đại lý cấp một.

Không riêng gì Trung Quốc, mô hình hoạt động của các website đánh bạc lớn nhắm vào người Việt cũng hoạt động theo công thức tương tự: đặt máy chủ, nhân sự chủ chốt ở nước ngoài, thành lập các đại lý nhỏ trong nước, quảng cáo thu hút người chơi và âm thầm chuyển tiền đi. Những cái tên có thể kể đến như **88, R**Vip, F**Vip, 138***...

Khảo sát 15 website đánh bạc lớn sử dụng ngôn ngữ là tiếng Việt có đến 10 trang đặt trụ sở tại Philippines, 5 trang ở châu Âu. Một số trang tuyên bố "được cấp phép bởi First Cagayan Leisure & Resort Corp, dưới sự ủy thác và giám sát của chính phủ Philippines".

Tuy vậy, những trang đánh bạc này sử dụng ngôn ngữ là tiếng Việt. Đồng thời các thông tin liên hệ như Fanpage, số điện thoại, tổng đài viên đều do người Việt vận hành.

Bên cạnh đó, các trang đỏ đen này chỉ sử dụng những hình thức thanh toán như thẻ cào điện thoại từ những nhà mạng trong nước như Viettel, Mobifone, Vinaphone hoặc các ngân hàng nội địa như Vietcombank, ACB, BIDV...

KOLs, YouTuber Việt quảng cáo web đánh bạc nước ngoài

Đáng chú ý, một số trang đánh bạc mạnh tay chi tiền cho các YouTuber có ảnh hưởng trong nước để làm những video quảng cáo web đánh bạc. Một số cái tên có thể kể đến như Khá Bảnh, Phong Lê, Bình Gold, Tuấn Tiền Tỉ...

Khá Bảnh, Trâm Anh cũng từng xuất hiện tại sân Mỹ Đình trong "màu áo" **88 để quảng cáo cho ứng dụng cờ bạc này.

"Nhóm người xem của những người nổi tiếng này phù hợp với tệp khách hàng thích đánh bạc như giới tính nam, độ tuổi từ 18-30. Vì vậy, những KOLs này thường được chọn để quảng cáo cho các sới bạc trực tuyến. Tùy theo độ nổi tiếng mà cát-xê có thể dao động từ vài chục triệu đến vài trăm triệu mỗi video", Nguyễn Nhân, người làm dịch vụ quảng cáo tại TP.HCM phân tích.

Trong một video đăng tải ngày 18/7, YouTuber Phong Lê khẳng định "mọi người nên vào trang 138*** để đánh bạc. Mọi người đánh thì tôi mới có tiền làm video. Đây là trang đánh bạc uy tín, hợp pháp".

Trong phần giới thiệu, website này cho biết được chính phủ Philippines cấp phép. Thế nhưng website nhóm khách hàng trang này đến là những con bạc trong nước. Điều này thể hiện qua giao diện, ngôn ngữ, thông tin liên lạc, hình thức thanh toán, tổng đài viên đều dành cho người trong nước.

Trong video đăng tải cuối năm 2018, YouTuber "triệu view" Tuấn Tiền Tỉ cũng công khai làm một kịch bản quảng cáo cho ứng dụng F**Vip - "đàn em" của sới bạc RikVip đình đám bị sa lưới trước đó không lâu.

Video này có sức lan truyền mạnh mẽ với hơn 20 triệu lượt xem, con số mơ ước của nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam. Nội dung video vẽ ra tương lai giàu có nhờ chơi cờ bạc trên ứng dụng F**Vip.

Quảng cáo công khai tại khu trung tâm

Ngoài thuê YouTuber, những sới bạc còn bạo tay hơn khi công khai đặt biển quảng cáo lớn ngay trung tâm quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tháng 11/2018, website đánh bạc **88 phát triển ứng dụng cùng tên. Sau đó, đặt quảng cáo lớn tại vòng xoay Hàng Xanh với khẩu hiệu "Trang tin tức thể thao giải trí".

**88 còn mạnh tay thuê quảng cáo tại quận trung tâm của TP.HCM.

"Khi tìm kiếm và truy cập ứng dụng này tôi phát hiện nó thật chất là web cờ bạc trực tuyến chứ không phải phần mềm tin tức như giới thiệu", Vĩnh Đức, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết.

Ngoài đặt bảng quảng cáo, **88 còn chi tiền phát áo cho xe ôm truyền thống nhằm phủ hình ảnh của website đánh bạc này đến nhiều người hơn. Trong video 2 triệu lượt xem trên YouTube, hình ảnh Khá Bảnh và hotgirl Trâm Anh mặc áo, đi xe của **88 đến cổ vũ đội bóng Việt Nam cũng nằm trong chiến dịch quảng cáo rầm rộ do trang đánh bạc trực tuyến này tài trợ.

Mua quảng cáo cờ bạc trên Facebook, Google

Chính sách của Google và Facebook đều không cho phép quảng cáo cờ bạc theo luật pháp của quốc gia sở tại. Nhưng dưới vỏ bọc là game trực tuyến, nhiều website đánh bạc vẫn ngang nhiên mua từ khóa trên công cụ tìm kiếm của Google.

Với từ khóa "nổ hũ" một trò chơi cá cược may rủi với giải thưởng khủng được Google cho ra 2 đề xuất từ khóa tìm kiếm được trả tiền. Theo khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP thì "nổ hũ" được xem là loại hình đánh bạc trái phép bởi tính ăn thua sát phạt của nó.

Cắt video lên án cờ bạc của nhà đài để quảng cáo Fanpage truyền thông của một web đánh bạc đã sử dụng hình video lên án cờ bạc trái phép để quảng cáo cho ứng dụng.

Không chỉ riêng YouTube, kênh Facebook cũng được sử dụng triệt để để quảng bá cờ bạc, từ mua quảng cáo trực tiếp với Facebook đến xây dựng các nhóm cộng đồng.

"Câu chuyện kiểm duyệt quảng cáo của Facebook lỏng lẻo không còn là quá mới. Bằng cách sử dụng từ nói giảm nói tránh, video lồng ghép, nhiều trang web đánh bạc có thể qua mặt công cụ kiểm duyệt của Facebook một cách dễ dàng", Mai Thanh Phú, người chuyên chạy quảng cáo Facebook tại TP.HCM chia sẻ.

Thậm chí còn có trường hợp một trang đánh bạc trực tuyến cắt ghép video của nhà đài để làm quảng cáo trang web nhằm tăng độ tin cậy cho người chơi hơn.

Xây dựng cộng đồng lớn, truyền bá đánh bạc trực tuyến trái phép

Ngoài những cách mua quảng cáo trực tiếp tự Google, Facebook, nhiều trang đánh bạc còn thuê quảng cáo ở các page, group Facebook nhiều người theo dõi. Các hình thức mua quảng cáo được thể hiện rất đa dạng. Những trang chuyên làm video sẽ được thuê gắn logo website đánh bạc trong mỗi clip. Điển hình là các page như "Ranh giới trắng đen" chuyên vi phạm bản quyền các chương trình của THVL hay fanpage "Gãy TV"...

Bên cạnh quảng cáo logo kèm video, một số nhóm cộng đồng cũng được tài trợ bởi những web đánh bạc. Điển hình là nhóm Đảo Mèo với hơn 1,5 triệu thành viên từng thuộc sở hữu của đại lý F**Vip 247.

Nhóm cộng đồng hơn 1,5 triệu thành viên cũng được tài trợ bởi nhà cái đánh bạc.

"Trước đây, quảng cáo cá cược chỉ dựa vào các trang phim lậu, web đồi trụy. Thế nhưng, ở thời buổi mạng xã hội, quảng cáo cờ bạc ngày càng dễ dàng và hiệu quả, tạo điều kiện cho đánh bạc lan rộng và khó kiểm soát", Nguyễn Thanh Hùng, Thạc sĩ chuyên ngành Digital Marketing của Đại học South Wales nói với Zing.vn.

Theo luật sư Vũ Tuấn, những hành vi quảng cáo cho website đánh bạc trái phép bị cấm theo luật quảng cáo của Việt Nam. Căn cứ Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1.000.000 - 90.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 Bộ luật hình sự 2015.