Bắt tạm giam nguyên Cảnh sát bảo vệ trại tạm giam “giúp” phạm nhân bỏ trốn

(Kiến Thức) - Trong khi được giao nhiệm vụ tuần tra, canh gác Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận, Lê Minh Sơn đã đưa điện thoại di động cho một số bị can đang bị tạm giam để gọi ra ngoài cho gia đình và người thân.

Ngày 2/8/2019, Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Sơn (SN 1985, nguyên Cán bộ Đội cảnh sát bảo vệ Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận) để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 355 Bộ luật hình sự.



Thông tin về quá trình điều tra, trong khi được giao nhiệm vụ tuần tra, canh gác Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận, Lê Minh Sơn đã đưa điện thoại di động cho một số bị can đang bị tạm giam để gọi ra ngoài cho gia đình và người thân.

Tính từ ngày 28/4/2019 đến ngày 29/6/2019, Sơn đã cho các bị can gọi điện thoại nhiều lần, mỗi lần sử dụng điện thoại, người thân các bị can chuyển từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng vào tài khoản của vợ Sơn với tổng số tiền 91 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Viết Huy và Nguyễn Văn Nưng.



Trong số các bị can gọi điện thoại, có Nguyễn Viết Huy (biệt danh “Nấm độc”), bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Nguyễn Văn Nưng, bị khởi tố về tội “Giết người”.

Lợi dụng việc gọi điện trên, Nguyễn Viết Huy và Nguyễn Văn Nưng đã liên hệ với các đối tượng ở bên ngoài đưa cưa sắt vào trại giam để 2 đối tượng cưa đứt song sắt ô thông gió buồng giam và bỏ trốn. Ngày 5/7, Huy “Nấm độc” bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một khách sạn tại tỉnh Tiền Giang. Đến ngày 9/7, Nguyễn Văn Nưng bị bắt khi đang lẩn trốn tại Lâm Đồng.

Về vụ việc này, ngày 11/7/2019, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn” quy định tại khoản 3 Điều 376 Bộ luật hình sự để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.

Hiện Cơ quan điều tra VKSND tối cao đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ 2 vụ án trên để xử lý theo quy định của pháp luật.