Sát hại, cướp tài sản người đi đòi nợ ở Hải Dương: Liệu có thêm đồng phạm?

Mới đây, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng, sinh 1981, trú tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.



Vụ án mạng xảy ra ngày 28/11/2020 tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Bị hại là anh Dương Công Cường, sinh năm 1974, trú tại Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can Cao Tài Năng và hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Dư luận đặt câu hỏi, với hai hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”, Cao Tài Năng sẽ bị xử lý thế nào theo quy định của pháp luật?

Căn nhà tại phố Nguyễn Thượng Mẫn được cho liên quan vụ án mạng.

Phạm hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, theo thông tin từ Bộ Công an cung cấp, trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can đối với Cao Tài Năng về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”. Hành vi giết người và cướp tài sản là liền một lúc xâm hại đến hai khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ đó là tính mạng con người và quyền sở hữu tài sản.

Với hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng như thế, Cao Tài Năng sẽ phải đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc có thể là tù chung thân hoặc tử hình.

Theo quy định tại điều 123 bộ luật hình sự năm 2015, tội giết người có hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình. Còn đối với tội cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015 thì hình phạt cao nhất là tù chung thân. Trường hợp tòa án kết hai tội là giết người và cướp tài sản đối với đối tượng gây án thì thường sẽ bị áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình hoặc tù chung thân.

Chiếc xe của nạn nhân.

Trường hợp, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, có tính chất côn đồ, thủ đoạn tinh vi xạo quyệt, gây khó khăn cho hoạt động điều tra, không thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình.

Nói về việc Cao Tài Năng bị khởi tố tội Cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật sự năm 2015 ngoài tội giết người đã khởi tố, luật sư Cường phân tích, tội cướp tài sản là sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực ngay tức khắc hoặc có thủ đoạn khác khiến nạn nhân lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản. Hành vi này xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của công dân và là hành vi nguy hiểm cho xã hội nên đối tượng thực hiện hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cướp tài sản theo Điều 168 BLHS.

Luật sư Cường cho rằng, cơ quan điều tra cần thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh đối tượng đã có hành vi sử dụng vũ lực để chiếm đoạt tài sản và tài sản chiếm đoạt ở đây là gì. Theo thông tin ban đầu, chưa thấy hành vi chiếm đoạt tài sản và chưa xác định được giá trị tài sản chiếm đoạt là bao nhiêu. Giá trị tài sản bị chiếm đoạt là cơ sở để xác định hành vi phạm tội cũng như xác định khung khoản điều luật áp dụng.

Bởi vậy, cơ quan điều tra cần làm rõ tài sản bị chiếm đoạt, mục đích của việc sử dụng vũ lực mà đối tượng hướng đến là tài sản nào, trị giá bao nhiêu. Hành vi dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản được thực hiện như thế nào, thời điểm tội phạm hoàn thành là thời điểm nào. Còn đối với chiếc xe ô tô CX5 đang được xác định là vật chứng của vụ án và là thủ đoạn để đối tượng đánh lạc hướng cơ quan điều tra không có mục đích chiếm đoạt.

Ngôi nhà nạn nhân sinh sống trước khi mất tích và bị sát hại.

Có dấu hiệu của tội xâm phạm thi thể, hài cốt?

Một số cơ quan báo chí cho rằng, sau khi sát hại nạn nhân, Năng đã chôn nạn nhân ở bờ sông, gần khu đô thị Đỉnh Long. Sau đó, sợ bị lộ, Năng đã ra đào thi thể nạn nhân lên và đốt để phi tang. Tuy nhiên đến nay, thông tin này chưa được cơ quan công an công bố chính thức.

Luật sư Cường cho rằng, nếu thông tin trên là chính xác, đối tượng thực hiện hành vi giết người và cướp tài sản với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và còn có dấu hiệu của tội xâm phạm thi thể, hài cốt.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định thời điểm đối tượng thực hiện hành vi gây án, xác định hiện trường vụ án, tìm kiếm các dấu vết trên hiện trường, thu thập các vật chứng của vụ án là chiếc xe ô tô và các tài sản của nạn nhân, tìm kiếm các dấu vết mà hung thủ đã để lại để xác định hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng khai quật hiện trường nơi nghi chôn xác nạn nhân.

Thông tin ban đầu cho thấy, đối tượng thực hiện thủ đoạn tinh vi để phạm tội và che giấu tội phạm nên công tác điều tra cần hết sức thận trọng, thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ cần đánh giá chứng cứ một cách khách quan để tìm ra sự thật khách quan của vụ án, xác định nghi phạm gây án và có đồng phạm hay không.

Trong trường hợp xác nạn nhân đã bị đốt để phi tang , cần thu thập những phần còn lại, giám định ADN để xác định nạn nhân đã chết, làm căn cứ xác định hậu quả của vụ án.

Ngoài ra, trường hợp còn thu giữ được xương của nạn nhân cũng sẽ làm rõ những mẫu và xương đó có bị dập vỡ hay không? Có dấu vết bị tác động từ bên ngoài hay không để xác định hành vi phạm tội. Còn trường hợp không thu giữ được xương của nạn nhân, không giám định được AND, phải thận trọng để đánh giá chứng cứ, căn cứ xác định nạn nhân đã chết và có bị tác động ngoại lực hay không.

Luật sư Cường nhận định, để chứng minh nạn nhân bị sát hại, đầu tiên phải chứng minh là nạn nhân đã chết trên cơ sở các chứng cứ pháp lý, đồng thời chứng minh nạn nhân bị tác động ngoại lực hoặc bị đầu độc. Hành vi sát hại nạn nhân phải thể hiện bằng các chứng cứ pháp lý chứ không chỉ dựa vào lời khai của đối tượng gây án. Trong trường hợp đối tượng không thừa nhận hành vi phạm tội, cơ quan điều tra cần chứng minh bằng chứng cứ, đấu tranh với đối tượng bằng các chứng cứ khoa học, mới có căn cứ để chứng minh tội phạm.

Vụ án thu hút sự chú ý của dư luận địa phương.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng có thể thu giữ vết máu trên hiện trường vụ án hoặc trên xe của nạn nhân. Trường hợp thu được vết máu, cũng có thể giám định để xác định danh tính nạn nhân. Tuy nhiên vụ việc đã xảy ra một thời gian dài, hiện trường bị xáo trộn, không còn nguyên vẹn, có dấu hiệu bị xóa dấu vết nên việc thu thập chứng cứ trong trường hợp này là khá khó khăn

Ngoài việc thu thập các tài liệu chứng cứ theo quy định của pháp luật để chứng minh tội phạm, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ vụ việc này có đồng phạm hay không, có đối tượng che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm hay không để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sau khi sát hại nạn nhân, đối tượng có hành vi giấu, đốt để phi tang nhằm che giấu tội phạm, hành vi này xâm phạm đến thi thể, mồ mả, hài cốt của nạn nhân nên đối tượng sẽ bị xử lý thêm một tội danh khác là tội xâm phạm thì thể mồ mả, hài cốt theo điều 319, BLHS năm 2015.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt Giám đốc Bệnh viện Cai Lậy vì liên quan đến vụ giết người: