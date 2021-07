Người đàn ông Hải Dương mất tích khi đi đòi nợ: Manh mối từ xe Mazda CX5

Ngày 6/7, Công an tỉnh Hải Dương vẫn đang tích cực điều tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người, cướp tài sản liên quan việc ông Dương Công Cường (SN 1974, trú tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương) mất tích cùng chiếc ô tô đã hơn 7 tháng qua sau khi đi đòi nợ một người dân ở TP Hải Dương.



Gia đình nạn nhân nhiều lần gửi đơn

Ngày 28/11/2020, ông Dương Công Cường lái chiếc ôtô nhãn hiệu Mazda CX5 đi TP Hải Dương. Khi đi ông Cường nói với người thân đến chỗ quen biết để đòi nợ, từ đó đến nay, ông Cường mất tích và chiếc xe ôtô nhãn hiệu Mazda CX5 mới được tìm thấy ngày 11/6 tại một tuyến đường thuộc KĐT Kim Văn – Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Chiếc xe của ông Cường và ngôi nhà nạn nhân sinh sống cho đến khi mất tích khi đi đòi nợ.

Trao đổi với PV, ông Dương Công H. (75 tuổi, bố của ông Cường) cho biết, từ khi con trai không về, ông và người con gái út liên tục gửi đơn lên chính quyền để nhờ tìm kiếm. Công an địa phương cũng nhiều lần mời gia đình lên để cung cấp các thông tin về người mất tích. Tuy nhiên đến nay, ông Cường vẫn chưa được tìm thấy và việc ông mất tích đang được điều tra.

Theo người nhà ông Cường, khi mạng xã hội xuất hiện các thông tin về việc nghi có án mạng tại ngôi nhà từng được một người nợ tiền ông Cường thuê khiến gia đình lo lắng.

Ông H. cho biết, 7 tháng qua từ ngày con trai ông mất tích, cả nhà ông cảm thấy cuộc sống như ngưng trệ, bế tắc, hoang mang, đau khổ.

“Chúng tôi đang rất tin vào cơ quan điều tra. Giờ đây, gia đình tôi chờ tin chính thức về con trai và không nghe ai đồn thổi bên ngoài. Nếu con tôi còn sống thì đúng là hạnh phúc vô bờ. Nếu cháu không trở về, mà bị ai đó hãm hại thì tôi mong có sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật”- ông H. nói.

Đại diện UBND thị trấn Gia Lộc cho biết, chính quyền địa phương tiếp nhận đơn trình báo của gia đình ông H., về việc khoảng 9h sáng 28/11/2020, ông Cường lái xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX-5, màu đen, đi đòi nợ một người có quan hệ làm ăn lâu năm, sống trên phố Nguyễn Thượng Mẫn, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Từ đó đến nay, ông Cường không về nhà.

Manh mối vụ án từ chiếc xe CX5 bị bỏ quên

Một thông báo được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương phát đi ngày 13/6 cho biết, ngày 11/6/2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương phát hiện ô tô của ông Cường để nhiều tháng tại một tuyến đường thuộc KĐT Kim Văn – Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) không có người trông coi, quản lý.

Cơ quan điều tra nhận thấy trên chiếc ô tô có dấu hiệu bị lau chùi, xóa dấu vết, mất camera hành trình.

Trước đó, trên diễn đàn mạng xã hội otoFun, một người dân đăng thông tin với nội dung tìm chủ xe chiếc Mazda CX5 bị bỏ quên quá lâu lên diễn đàn otoFun. “Cụ chủ xe, hoặc người thân của chủ xe CX5 (ảnh dưới đây) không biết vì lý do gì mà đỗ ở khu vực phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội gần 1 năm rồi, không thấy di chuyển”, người này viết kèm hình ảnh về chiếc xe CX5 để nhiều tháng, bụi bặm bám đầy.

Từ việc tìm thấy chiếc xe của ông Cường, Công an nhận định đây là yếu tố quan trọng để cơ quan chức năng tìm ra manh mối về việc ông Cường mất tích. Gia đình ông H. cho biết, đầu tháng 6/2021, sau khi tìm thấy chiếc ô tô, công an Hải Dương đã tới nhà báo tin, lấy chìa khoá phụ mang đi để phục vụ điều tra.

Nghi vấn có dấu hiệu của tội phạm, ngày 13/6, Công an tỉnh Hải Dương phát đi thông báo tìm người và yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra theo hướng đây là vụ việc có dấu hiệu giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên đến nay, do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cơ quan điều tra đang tập trung điều tra làm rõ nên thông tin về vụ án chưa được cơ quan công an công bố.

Ở một diễn biến khác, liên quan vụ việc ông Cường mất tích, tại một cửa hàng trên phố Nguyễn Thượng Mẫn, TP Hải Dương, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm để điều tra. Căn nhà này được một người nợ tiền ông Cường thuê để mở hiệu thuốc. Một người dân cho biết, vài ngày trước, cảnh sát dẫn một người còng tay, buộc dây sau lưng đến căn nhà này để tiến hành khám nghiệm.

Hiện vụ người đàn ông Hải Dương mất tích khi đi đòi nợ đang được điều tra làm rõ.

