Sập tường ở Bình Định 5 người chết: Trách nhiệm chủ đầu tư?

Khởi tố vụ án sập tường công trình khiến 5 người chết



Chiều 16/9, Công an tỉnh Bình Định quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại nhà máy Savvy Seafood ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn vì hành vi vi phạm quy định xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ sở để khởi tố vụ án, quan điều tra ban đầu và qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định, bức tường được xây độc lập, cao, khẩu độ rất rộng, không đảm bảo tính ổn định của công trình, khi xảy ra gió lốc dẫn đến đổ sập, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, sáng 16/9, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại hiện trường vụ sập tường.

Hiện trường vụ tai nạn lao động.

"Tỉnh kiên quyết chỉ đạo cơ quan điều tra rốt ráo, bất cứ khâu nào sai thì phải xử lý, đủ điều kiện xử lý hình sự thì phải xử lý hình sự. Địa phương cũng sẽ rút ra bài học thực hiện nghiêm quy định, nhất là khâu kiểm soát, kiểm tra, đảm bảo an toàn lao động", ông Dũng nói.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ tưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết, việc xây dựng nhà xưởng nơi đây không đúng theo thiết kế. Thiết kế yêu cầu đổ dầm xong hết mới xây tường, nhưng các dầm chưa được liên kết đã xây tường. Đây là nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Trước đó, khoảng 16h30 chiều 15/9, một nhóm thợ xây cùng phụ hồ đang thi công cho bức tường của công trình xây dựng nhà xưởng của Công ty TNHH một thành viên Savvy Seafood Việt Nam, bất ngờ bức tường này đổ sập. Đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, 6 người bị thương.

Được biết, Chủ đầu tư của công trình này là Công ty TNHH một thành viên Savvy Seafood Việt Nam. Nhà thầu chính là Công ty CP Xây dựng và thương mại Vĩnh Bảo (quận 7, TP HCM), nhà thầu thi công là Công ty TNHH XD&TM T.D. (TP Quy Nhơn).

Trách nhiệm của ai?

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong. Do đó, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ quá trình thi công công trình này có đảm bảo an toàn lao động hay không để có căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, việc xây dựng nhà xưởng với quy mô diện tích lớn như vậy thì phải có bản vẽ thiết kế, phải có giấy phép xây dựng. Việc thiết kế, thi công phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Những người lao động làm việc trên công trường phải có hợp đồng lao động, với những công việc có tính chất nguy hiểm, phải có chuyên môn phù hợp, được trang bị thiết bị bảo hộ lao động và tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ quá trình triển khai thi công có đúng thiết kế hay không, thiết kế có đảm bảo nguyên tắc an toàn hay không. Việc đổ một bức tường có kết cấu bê tông xây gạch là chuyện rất hiếm xảy ra nếu như việc thiết kế đúng quy định, tổ chức thi công đúng quy trình, chất lượng vật liệu đảm bảo.

Bởi vậy, trong trường hợp này cơ quan chức năng sẽ làm rõ sai phạm do khâu thiết kế, do chất lượng của vật liệu hay do phương pháp thi công không đúng quy định để xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy đơn vị thi công đã vi phạm quy định về an toàn lao động dẫn đến hậu quả vụ tai nạn xảy ra làm 5 người thiệt mạng, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự quy định về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo quy định tại điều 295 Bộ luật ình sự với chế tài cao nhất của tội danh này có thể tới 12 năm tù.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường.

Trong quá trình các cơ quan chức năng giải quyết làm rõ nguyên nhân sự việc, đơn vị quản lý, chủ doanh nghiệp này phải có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện cho những người thương tích được cứu chữa kịp thời, hỗ trợ mai táng đối với các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng và hoàn tất thủ tục giải quyết chế độ tai nạn lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về xây dựng hoặc vi phạm quy định về an toàn lao động, những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Ngoài ra, nạn nhân là người lao động có hợp đồng lao động và bị tai nạn lao động sẽ được hưởng các quyền lợi chế độ về tai nạn lao động theo quy định của luật an toàn lao động và luật bảo hiểm xã hội

Trong quá trình điều tra xác minh sự việc, nếu cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy đã có tổ chức, cá nhân có sai phạm trong thiết kế, tổ chức thi công, quản lý nhân sự dẫn đến vụ tai nạn xảy ra, các bị can bị khởi tố sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm sự cố sập công trình tại Bình Định Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Công điện số 818/CĐ-TTg ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả sự cố sập công trình xảy ra tại khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Trong công điện, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động; đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Xây dựng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định trong việc xác định nguyên nhân, trách nhiệm; nghiên cứu hướng dẫn an toàn lao động để tránh xảy ra tai nạn tương tự.

