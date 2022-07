Bị tố nổ mìn làm nứt nhà dân, TNLĐ nghiêm trọng: Trách nhiệm cty Kim Bôi?

Nếu do nổ mìn gây nứt nhà, phải bồi thường

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về việc 7 hộ dân phường An Lạc và Văn Đức (TP Chí Linh, Hải Dương) phản ánh hoạt động nổ mìn khai thác than của Công ty CP Khoáng sản Kim Bôi khiến nhà cửa của họ bị nứt, hư hỏng, luật sư Hoàng Tùng – Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa cho rằng, theo quy định tại Điều 55 Luật Khoáng sản 2010, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra.

Công ty CP Khoáng sản Kim Bôi tại Hải Dương.

Như vậy, nếu qua quá trình điều tra, xác minh Công ty CP Khoáng sản Kim Bôi nổ mìn khai thác than làm rạn, nứt và hư hỏng nhà của các hộ dân, công ty này cần có nghĩa vụ bồi thường. Vấn đề bồi thường thiệt hại tuân theo quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng tại Bộ luật Dân sự 2015. Nếu Công ty CP Khoáng sản Kim Bôi không thống nhất thoả thuận được mức đền bù thiệt hại, các hộ dân có quyền khởi kiện tới toà án để được giải quyết.

Những vết nứt xé tường nhà dân. Nhà cụ Bổn (90 tuổi) xuất hiện nhiều vết nứt. Dù có nhà nhưng hai vợ chồng cụ Bổn phải đi sơ tán do lo nhà sập.

Nói về việc quá trình hoạt động khai thác than, năm 2021, Công ty CP Khoáng sản Kim Bôi đã để xảy ra 2 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết 5 người, bị thương 2 người, luật sư Hoàng Tùng cho rằng, đ ối với những tai nạn lao động chết người, theo Điều 35 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh có trách nhiệm thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh để tiến hành điều tra. Tuy nhiên, không phải bất kỳ tai nạn, tổn thương nào đến với người lao động cũng mặc định là tai nạn lao động, bởi đặc trưng của tai nạn lao động là gắn với yếu tố “xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động”. Cần điều tra, làm rõ 2 vụ tai nạn lao động xảy ra tại công ty này có thuộc trường hợp bị tai nạn lao động hay không, từ đó sẽ xác định được rõ trách nhiệm của công ty đối với nạn nhân. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động được quy định tại Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

Khẩn trương đánh giá việc nổ mìn ảnh hưởng thế nào đến nhà dân

Trước đó, Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh về tình trạng khai thác than làm nứt, hỏng nhà dân, gây mất an toàn lao động tại mỏ than của Công ty cổ phần khoáng sản Kim Bôi.

Trong thời gian dài, 7 hộ dân phường An Lạc và Văn Đức (thành phố Chí Linh, Hải Dương) đã gửi đơn tới nhiều cơ quan bức xúc vì nhà bị nứt, thậm chí có vị trí vết nứt khá to chạy dọc giữa tường và nền nhà. Theo phản ánh, những vết nứt xuất hiện từ khi Công ty CP Khoáng sản Kim Bôi thực hiện nổ mìn phục vụ sản xuất, khai thác than.

Mới đây, ngày 25/7, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì buổi làm việc với các Sở Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Chí Linh và các đơn vị liên quan làm rõ nội dung phản ánh về tình trạng khai thác than làm nứt, hỏng nhà dân, gây mất an toàn lao động tại mỏ than của Công ty cổ phần khoáng sản Kim Bôi.

Báo cáo cho thấy, Công ty cổ phần khoáng sản Kim Bôi tại KDC Trại Nẻ bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh khai thác mỏ từ 14/4/2016. Diện tích khai thác mỏ là 60ha, diện tích sân công nghiệp và phụ trợ là 16,95ha, công suất được phép khai thác là 150.000 tấn/năm. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, đã xảy ra một số vấn đề cần phải giải quyết tránh gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Phó Chủ tịch tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản cùng Đoàn công tác kiểm tra quá trình hoạt động khai thác mỏ tại Công ty cổ phần khoáng sản Kim Bôi.

Báo cáo của các ngành cũng cho thấy, Công ty CP Khoáng sản Kim Bôi chi nhánh Hải Dương đang thực hiện dự án chậm, chưa hoàn thiện thủ tục thuê đủ diện tích theo quy hoạch được phê duyệt; chưa hoàn thành việc xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước mặt, nước thải hầm lò, chưa xây kè chắn tại bãi thải; xảy ra tai nạn lao động năm 2021...

Tại buổi làm việc, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các Sở Công Thương và Xây dựng phối hợp lựa chọn đơn vị tư vấn được phép hoạt động để đo rung chấn từ việc nổ mìn. Đánh giá trung thực việc nổ mìn ảnh hưởng thế nào đối với nhà của người dân, làm cơ sở giải quyết dứt điểm. Việc này phải xong trong tháng 8.

Đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hướng dẫn, quản lý trực tiếp các vấn đề liên quan đến tài nguyên, môi trường của Công ty Khoáng sản Kim Bôi; xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Sở Công Thương phối hợp Công an tỉnh quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của Công ty Kim Bôi theo đúng quy định.

Sở Lao động Thương binh Xã hội kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về pháp luật lao động và đảm bảo an toàn lao động. Công ty Cổ phần Khoáng sản Kim Bôi phải xây dựng phương án, có biện pháp cụ thể về quy trình làm việc; phổ biến hướng dẫn cho người lao động đảm bảo an toàn; trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cho người lao động; cải thiện điều kiện làm việc để bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của người lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động gần đây tại công ty này để đảm bảo quyền lợi của người lao động và thân nhân người lao động. Rà soát kiểm tra hoạt động bến bãi, kinh doanh, vận chuyển tiêu thụ than đảm bảo an toàn đê điều và đường thuỷ nội địa.

