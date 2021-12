Sập cầu Cái Đôi Vàm ở Cà Mau: Vẫn chưa xác định được nguyên nhân

Ngày 23/12, Sở GTVT và Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo thông tin ban đầu về sự cố gãy đôi cầu Cái Đôi Vàm ở thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau).

Tại buổi họp báo, ông Hồ Hoàn Tất, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Cà Mau cho biết, đây là sự cố cố đáng tiếc, nếu không thì Tết này công trình sẽ thông suốt nối đôi bờ Nam và Bắc thị trấn Cái Đôi Vàm, không những tạo nền tảng và động lực rất lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phú Tân mà còn góp phần cho công tác phòng, chống thiên tai, nhất là tạo không khí vui Xuân, đón Tết Nguyên đán năm 2022 của bà con địa phương.

Hiện trường vụ sập cầu Cái Đôi Vàm.

“Ngân sách nhà nước không bỏ ra để hoàn trả thiệt hại của công trình này. Trước mắt chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề có liên quan đến công trình, dù không trực tiếp tham gia đánh giá, nhưng chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo xử lý công trình. Khi có kết quả giám định mới xác định cụ thể sai sót ở phần việc nào, ai phụ trách thì sẽ quy trách nhiệm theo quy định”, ông Tất nói.

Theo Giám đốc Sở GTVT tỉnh Cà Mau, Sở GTVT là cơ quan được UBND tỉnh Cà Mau ủy quyền thành lập Tổ điều tra sự cố công trình, Tổ này sẽ tiếp nhận, xử lý theo đúng trình tự thủ tục được quy định. Thời gian tới, Tổ điều tra sự cố sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn kiểm định thực hiện giám định chất lượng công trình và sẽ sớm hoàn thành việc giám định nguyên nhân sự cố công trình để làm rõ nguyên nhân, cũng như quy trách nhiệm của các bên liên quan và đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có.

“Dự kiến trong tuần tới, Sở GTVT sẽ làm việc cụ thể với đơn vị tư vấn để trao đổi, thống nhất nội dung thực hiện để tiến hành các bước tiếp theo, trong đó sẽ tập trung cho việc tháo dỡ, thu dọn hiện trường sự cố, nối lại tuyến giao thông, nhất là đường thủy cho tàu thuyền ra vào cửa biển Cái Đôi Vàm”, ông Tất cho biết.

Ông Trần Hải Âu, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) cho biết, sự cố bắt đầu xảy ra vào khoảng từ 9h30 phút đến 10h30 phút, trụ T7 (trụ giữa công trình) lún nhiều và đến 11h45 phút thì nhịp thông thuyền số 8 (dài 33 m) rơi xuống sông, chắn ngang sông Cái Đôi Vàm, nhịp số 7 bị sụp một đầu xuống song, cùng với đó các nhịp số 6, 9, 10 bị kéo lệch, trượt khỏi đá kê gối. Trước đó, vào chiều ngày 20/12, mặt cầu đã có hiện tượng nứt ngang tại vị trí trụ cầu bị lún. Đến thời điểm này, trụ T7 lún khoảng 6,3 m.

“Ban đã liên hệ với Tổ chuyên gia của Bộ GTVT để tư vấn. Bên cạnh đó sớm xử lý thanh thải phần hư hỏng bị đổ sụp xuống sông để đảm bảo lưu thông thông thoáng”, ông Âu thông tin.

Theo ông Âu, công trình được thiết kế theo đúng quy định, bằng bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực. Hiện chưa thể nhận định chính xác nguyên nhân ngay, phải có đơn vị kiểm định để thực hiện nhiệm vụ cụ thể.

Nói về việc trụ T7 bị lún nhanh khoảng 6,3 mét, ông Âu cho biết, do lún trụ T7 dẫn đến sập cầu. “Công trình đã được khoan địa chất đầy đủ, đúng quy định (hệ móng cọc sâu 38m). Còn về thiệt hại, ước sơ bộ hơn 2 tỷ đồng”, ông Âu nói.

Gói thầu xây dựng phần cầu chính và đường vào cầu có giá trị trúng thầu 32,9 tỷ đồng (tổng mức đầu tư dự án 70,76 tỷ đồng), do Công ty Cổ phần Tập đoàn TPM (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) thi công từ tháng 9/2019. Công trình do Công ty CP Tư vấn và Đầu tư phát triển An Giang khảo sát địa hình; Công ty CP Tư vấn xây dựng 533 phía Nam giám sát thi công. Đến thời điểm xảy ra sự cố, công trình cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, đang hoàn thiện các phần việc phụ để nghiệm thu, đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2022.

Nói về thầu thi công, ông Trần Hải Âu khẳng định, Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Vận chuyển xây dựng Sử Thành Phú trước đây chính là Công ty Cổ phần Tập đoàn TPM trúng thầu xây dựng công trình hiện nay. Đồng thời khẳng định, sự cố xảy ra tại cầu Ô Rô (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) vào năm 2016 trước đây không thuộc về trách nhiệm của đơn vị thi công và nay đủ năng lực theo quy định thì được tham gia xây dựng công trình.

Hiện nguyên nhân dẫn đến sập cầu Cái Đôi Vàm vẫn phải chờ vào kết luận của Tổ điều tra sự cố công trình...