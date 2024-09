Sáng 11/9, 126 trường học ở Hà Nội tạm dừng học trực tiếp

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội sáng nay (11/9), toàn thành phố có 126 trường tạm dừng đón học sinh học tập trực tiếp tại trường do ảnh hưởng của mưa lớn.

Một trường học ở huyện Thanh Trì (Hà Nội) ngập đường trước cổng trường. Ảnh suckhoedoisong

Như vậy, so với ngày hôm qua, số trường nghỉ học tăng gần 10 đơn vị. Nếu thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, trời còn mưa lớn thì dự báo số lượng trường phải tạm dừng học trực tiếp sẽ còn nhiều hơn.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa bàn và diễn biến của thời tiết, nhiều phòng GD&ĐT, các nhà trường đã chủ động triển khai các hình thức dạy học ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, hỗ trợ cho gia đình học sinh. Với đặc thù cấp học, trừ các trường mầm non bị ngập nặng không thể đón học sinh, nhiều trường mầm non vẫn tổ chức đón trẻ nếu bố mẹ phải đi làm, gia đình không có người chăm sóc con. Nhiều trường phổ thông đã thông báo chuyển từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến.

