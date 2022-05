San lấp trái phép gần 40.000m2: Công ty LV chỉ bị phạt 98 triệu đồng

Hai hành vi vi phạm... công ty LV bị phạt 98 triệu đồng



Mới đây, ông Phạm Viết Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Thành (Hải Dương) đã ký quyết định 968 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Quốc tế LV (trụ sở tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành) do có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng khi triển khai dự án Nhà máy Sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu và Phụ liệu hàng may mặc tại xã Kim Anh.

Công ty TNHH MTV Quốc tế LV san lấp, thi công khi chưa có giấy phép xây dựng.

Quyết định xử phạt hành chính nêu rõ: Công ty TNHH MTV Quốc tế LV đã thực hiện hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

Cụ thể, công ty đã san lấp mặt bằng diện tích 38.617m2, xây dựng tường bao cao 2,5m, chiều dài 134m đã xây dựng,21 m đã xây dựng từng cao 1,3 m; trên chiều dài 180m đã đổ hố móng bê tông kích thước 1,0x1,0m, dựng cột thép chuẩn bị đổ bê tông 60 hố và cột, đã ép cọc bê tông hố móng 33m.

Công ty này cũng đã sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật. Cụ thể, san lấp 900m2 chưa được sử dụng do UBND huyện Kim Thành quản lý khi chưa hoàn thành thủ tục thuê đất.

Với hành vi vi phạm trên, UBND huyện Kim Thành quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH MTV Quốc tế LV với tổng số tiền 98 triệu đồng. Cụ thể, xử phạt 90 triệu đồng đối với hành vi vi phạm điểm b, khoản 7,điều 16, Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng và xử phạt 8 triệu đồng đối với hành vi vi phạm điểm b, khoản 1, điều 14, Nghị định 91 năm 2019 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Quyết định của UBND huyện Kim Thành cũng nêu rõ: Biện pháp khắc phục trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định này, Công ty TNHH MTV Quốc tế LV phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và có giấy phép xây dựng. Hết thời hạn trên mà Công ty Quốc tế LV không xuất trình được giấy phép xây dựng phải tự tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm. Đồng thời buộc thực hiện thủ tục thuê đất theo quy định.

Liệu có tình trạng…”trên nóng, dưới lạnh”

Ngày 15/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Chỉ thị 22, trong đó yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu cần nêu cao vai trò, trách nhiệm; chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể thực trạng vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn toàn tỉnh. Xử lý nghiêm người đứng đầu của các địa phương, cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền.

Đồng thời yêu cầu lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp coi việc chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm về đất đai, khoáng sản tại địa phương là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, là tiêu chí đánh giá, kiểm điểm cuối năm. Đồng thời, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn nhưng không có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Tuy nhiên, thực tế nhìn từ vi phạm đất đai, xây dựng của Công ty TNHH MTV Quốc tế LV tại xã Kim Anh (huyện Kim Thành) cho thấy, chính quyền địa phương giải quyết sai phạm trong vụ việc này chưa quyết liệt, triệt để khiến dư luận đặt câu hỏi: Liệu có tình trạng… “trên nóng, dưới lạnh”.

Theo như Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh, từ cuối năm 2021 đến nay, Công ty LV đã tự ý san lấp, thi công dự án trên. Hồ sơ vụ việc cho thấy, địa phương đã nhiều lần lập biên bản, yêu cầu dừng thi công.

Cụ thể, ngày 11/1/2022, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành Phạm Quang Hưng đã ký thông báo số 35 về việc đình chỉ thi công và xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty LV.

Hồ sơ thể hiện ngày 14/1, UBND xã Kim Anh và Hạt Giao thông huyện Kim Thành đã lập biên bản làm việc với công ty LV và yêu cầu dừng việc san lấp khi chưa được phép. Ngày 13/4, UBND xã Kim Anh tiếp tục kiểm tra, xác minh hiện trạng sử dụng đất của công ty LV và tiếp tục yêu cầu công ty dừng tổ chức thi công. Ngày 25/4, UBND xã Kim Anh tiếp tục lập biên bản và một lần nữa tiếp tục yêu cầu công ty dừng việc thi công khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Ngày 26/4, UBND xã Kim Anh tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính Công ty TNHH MTV Quốc tế LV đối với các hành vi vi phạm: Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng. Cụ thể, san lấp mặt bằng diện tích 38.617 m2, xây dựng tường bao, san lấp diện tích 900m2 đất Quốc phòng giao chưa được cơ quan có thẩm quyền chuyển mục đích và cho thuê đất.

Tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành việc san lấp dự án với diện tích hơn 38.600m2, xây dựng tường bao cao 2,5m, chiều dài 134m đã xây dựng, 21 m đã xây dựng từng cao 1,3 m; trên chiều dài 180m đã đổ hố móng bê tông kích thước 1,0x1,0m, dựng cột thép chuẩn bị đổ bê tông 60 hố và cột, đã ép cọc bê tông hố móng 33m. Thậm chí, công ty đã san lấp 900m2 chưa được sử dụng do UBND huyện Kim Thành quản lý khi chưa hoàn thành thủ tục thuê đất.

Dư luận đặt câu hỏi, trong suốt thời gian dài, công ty LV san lấp, thi công dự án, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, vì sao chính quyền địa phương không kịp thời ngăn chặn, xử lý quyết liệt? Trách nhiệm của chính quyền địa phương khi để xảy ra vi phạm trên?

Theo Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh Hải Dương (điều chỉnh lần thứ nhất) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu và Phụ liệu hàng may mặc của Công ty TNHH Quốc tế LV, dự án có tổng vốn đầu tư dự án 158.547.000.000 đồng, trong đó vốn tự có của nhà đầu tư là 31.877.000.000 đồng, còn lại là vốn vay để thực hiện dự án. Diện tích mặt đất sử dụng là 39.552 m2. Hình thức sử dụng đất là thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án.

