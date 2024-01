Sai phạm dự án của Sài Gòn Đại Ninh: Ai đưa hối lộ?

Liên quan sai phạm dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng (do đại gia Nguyễn Cao Trí làm chủ đầu tư), mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về tội “Nhận hối lộ".



Cùng tội nhận hối lộ, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, tháng 1/2023, ông Nguyễn Cao Trí , Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã bị bắt tạm giam về tố tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan.

Nguyễn Cao Trí bán cho Trương Mỹ Lan 100% vốn điều lệ

Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 7/1/2010. Công ty do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc và người đại diện pháp luật. Thời điểm đó, công ty có vốn điều lệ 300 tỷ đồng với các cổ đông sáng lập, gồm: Công ty TNHH Thương mại Phương Nam góp 273 tỷ đồng; Trần Xuân Diễm, Đào Thúy Hằng, Phan Văn Đức mỗi người góp 6 tỷ đồng; Nguyễn Văn Lam, Trần Tấn Công, Trần Hồng Thắng mỗi người góp 3 tỷ đồng. Đến tháng 10/2017, Sài Gòn Đại Ninh đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với số vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng.

Sài Gòn Đại Ninh chỉ được cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với Dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Tháng 12/2020, bà Phan Thị Hoa bán 100% vốn điều lệ Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty CP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group của Nguyễn Cao Trí với giá 5.000 tỷ đồng.

Sau đó, Nguyễn Cao Trí dùng Công ty TNHH Capella Hospitality (Công ty con của Tập đoàn Capella) đứng tên mua lại. Trong các ngày 28/12/2020 và 5/2/2021, Công ty Capella Hospitality đã thanh toán tổng số tiền 1.530 tỷ đồng để mua 51% vốn điều lệ. Ngày 30/9/2022, Nguyễn Cao Trí nhờ em trai là Nguyễn Cao Đức đứng tên mua thêm 7% vốn điều lệ của cá nhân của bà Phan Thị Hoa và thanh toán số tiền 700 tỷ đồng.

Sau các đợt mua trên, Nguyễn Cao Trí đã sở hữu 58% vốn điều lệ và đã thanh toán cho bà Phan Thị Hoa 2.230 tỷ đồng. Nguồn tiền thanh toán là tiền nội bộ của Công ty Capella và vay tại Sacombank. Ngày 28/1/2021, Sài Gòn Đại Ninh đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 8, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí.

Sau khi mua cổ phần Sài Gòn Đại Ninh, Nguyễn Cao Trí bán cho Trương Mỹ Lan 100% vốn điều lệ Sài Gòn Đại Ninh với giá trị 3.000 tỷ đồng. Bà Lan đã đặt cọc và 5 lần chuyển tiền cho Trí tổng cộng 20 triệu USD, tương ứng 463,5 tỷ đồng.

Ông Trí đã khai, mới nhận tiền đặt cọc 1 triệu USD và 127 tỷ đồng. Sau đó, bà Lan không mua cổ phần Sài Gòn Đại Ninh mà thống nhất với ông Trí chuyển thành mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.

Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh là chủ đầu tư dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, đang bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Công an điều tra.

Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh có quy mô gần 3.595 ha, tổng mức đầu tư hơn 25.243 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai rầm rộ, hàng loạt hạng mục chính vẫn chưa được xây dựng. Tháng 7/2020, trong kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Thanh tra Chính phủ đã đề xuất chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, ít tháng sau khi ông Nguyễn Cao Trí đảm nhiệm vai trò đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Sài Gòn Đại Ninh, vào tháng 7/2021, Thanh tra Chính phủ đã ra thông báo sửa đổi một số nội dung trong kết luận thanh tra, rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Ai đưa hối lộ?

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng và cũng là câu chuyện đáng buồn trong ngành thanh tra khi nhiều thành viên của tổ công tác xác minh lại kết quả thanh tra theo nội dung đơn của chủ đầu tư dự án Đại Ninh được xác định là vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật và bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ.

Đây là một trong các dự án đã có kết luận thanh tra về sai phạm và bị đề nghị thu hồi dự án. Sau đó chủ đầu tư dự án này có văn bản kiến nghị gửi nhiều cơ quan chức năng đề nghị kiểm tra lại kết quả thanh tra này. Thanh tra chính phủ đã thành lập tổ công tác để tiến hành kiểm tra lại dự án này. Tuy nhiên quá trình tổ công tác thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đến tháng 3/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng (thành viên của Tổ thanh tra Chính phủ) về hành vi “Nhận hối lộ”.

Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Ngọc Ánh có sai phạm khi thẩm tra tại dự án xây dựng Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh làm chủ đầu tư.

Đến tháng 6/2023, Thanh tra Chính phủ đã quyết định kỷ luật với hình thức buộc thôi việc đối với các ông Lê Quốc Khanh, Hoàng Văn Xuân, Nguyễn Nho Định vì suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự; vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Thanh tra Chính phủ.

Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về tội danh "Nhận hối lộ" liên quan dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Công ty Sài Gòn Đại Ninh quản lý. Ngày 3/1, người thân của ông Hiệp đã nộp 4,2 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả.

Thông thường đã khởi tố cán bộ về hành vi nhận hối lộ theo điều 354 Bộ luật Hình sự thì sẽ khởi tố người đưa hối lộ theo điều 364 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, có một số trường hợp người đưa hối lộ bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì được miễn trách nhiệm hình sự.

Do đó, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ người đưa hối lộ là ai, hành vi đưa hối lộ diễn ra như thế nào. Việc đưa hối lộ này là do chủ động, có kế hoạch hay do bị ép buộc, người đưa hối lộ có chủ động khai báo trước khi bị phát giác hay không để xem xét có xử lý đối với người đưa hối lộ hay không.

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy, hành vi đưa hối lộ không thuộc trường hợp được loại trừ trách nhiệm hình sự, người đưa hối lộ cũng sẽ bị xử lý về hành vi này với mức hình phạt cao nhất có thể tới 20 năm tù theo quy định tại điều 364 bộ luật hình sự.

Đối với người nhận hối lộ, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi nhận hối lộ được thực hiện như thế nào, tiền, của, lợi ích nhận hối lộ là gì, phương thức thủ đoạn thực hiện hành vi nhận hối lộ ra sao. Trường hợp nhận hối lộ từ 1.000.000.000 đồng trở lên, khung hình phạt sẽ là phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Bởi vậy, đối với bị can thực hiện hành vi nhận hối lộ thì việc thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, bản thân có thành tích suất sắc trong quá trình làm việc, gia đình có công với cách mạng sẽ là những tình tiết giảm nhẹ đáng kể trách nhiệm hình sự. Nếu bồi thường toàn bộ thiệt hại, khắc phục hậu quả phải nộp lại số tiền nhận được do phạm tội mà có, bị can có cơ hội thoát án tử hình. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội, làm rõ phương thức thủ đoạn, vai trò của từng bị cáo để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ tính pháp lý của dự án này để xác định dự án có thuộc trường hợp thu hồi hay không, làm rõ trách nhiệm vai trò của các tổ chức cá nhân có liên quan trong quản lý dự án, quản lý tài sản công và hành vi đưa hối lộ để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.