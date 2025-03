Bình Thuận: Vừa mãn hạn tù, đối tượng tiếp tục đi trộm xe máy

Ngày 15/3, thông tin từ Công an phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Minh (30 tuổi), về hành vi trộm cắp xe máy xảy ra tại phường Phú Trinh (TP. Phan Thiết).

Trước đó, ngày 14/3, chị Nguyễn Thị Diễm Hương, nhân viên một cửa hàng thời trang trên đường Lê Hồng Phong, phường Phú Trinh (TP. Phan Thiết), đã trình báo công an việc bị mất trộm chiếc xe hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen, biển số 86C1-405.23.

Đối tượng Nguyễn Đức Minh bị bắt giữ.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Trinh nhanh chóng triển khai lực lượng, rà soát và trích xuất camera an ninh. Đến 16h cùng ngày, cơ quan công an xác định Nguyễn Đức Minh là thủ phạm.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đức Minh khai nhận, sau khi trộm xe đã đem về nhà trọ ở xã Phong Nẫm, sau đó đem bán tại khu vực cây số 30, huyện Hàm Thuận Nam để lấy 2 triệu đồng.

Được biết, Nguyễn Đức Minh vừa ra tù vào cuối tháng 1/2025 vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt đối tượng cầm búa, xà beng đập trụ ATM trộm tài sản: