Quảng Ninh: Dựng chuyện cha loạn luân với vợ, đánh con nguy kịch... sự thật tấn bi kịch?

Ngô Văn Hùng đã dựng chuyện cha loạn luân với vợ, đánh con nguy kịch. Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã (TX) Quảng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Ngô Văn Hùng (SN 1989, trú tại khu 2, phường Hà An, TX Quảng Yên) về hành vi bạo hành trẻ em.

Qua điều tra ban đầu, ngày 17/10, sau khi sử dụng ma túy, Hùng đã hành hạ, đánh đập, nhốt hai con nhỏ và bắt các cháu phải nói những thông tin về chuyện ông nội với mẹ các cháu có hành vi loạn luân để quay clip để đưa lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, qua trình xác minh, cơ quan chức năng khẳng định, nội dung clip Hùng tung lên mạng xã hội là được dàn dựng, không đúng sự thật.

Theo điều tra, ngày 2/10, Hùng còn dùng dao chém gây thương tích cho các thành viên trong gia đình. Cụ thể, bà T.T.T. (SN 1968, mẹ đẻ Hùng) bị thương ở tay, ông N.V.N (SN 1964, bố đẻ Hùng) bị đứt 2 ngón tay cái và chị V.T.N.Q (SN 1990, vợ Hùng) bị thương ở người.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã tạm giữ Ngô Văn Hùng trong tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, do không lấy được lời khai của các nạn nhân (là bố mẹ đẻ và vợ Hùng) nên cơ quan công an đã tạm cho đối tượng về. Đến 17/10, Hùng tiếp tục gây ra vụ việc trên.

Người nhà cho biết, Hùng đã nhiều lần có biểu hiện ngáo đá dẫn đến ảo giác con dâu quan hệ với bố chồng. Thậm chí Hùng còn tưởng tượng ra việc bố loạn luân với em gái mình.

Ngoài ra, Hùng còn thường dựng chuyện vợ có quan hệ bất chính với nhiều người, sau đó đánh đập và bạo hành vợ .