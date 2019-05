Bắt kẻ hiếp dâm con gái và cháu ruột khi đang ngủ

(Kiến Thức) - Thấy con gái ruột và đứa cháu gọi bằng chú đang ngủ, Nguyễn Tấn Ngân đã giỡ trò đồi bại nhưng các nạn nhân truy hô, khiến y phải bỏ trốn và sau đó đã bị công an bắt giữ.

hiếp dâm trẻ em”. Điều đau lòng khi 2 nạn nhân là con gái ruột và cháu gái gọi “yêu râu xanh” bằng chú. "Yêu râu xanh" Ngân (bên trái), kẻ loạn luân với con gái và cháu ruột của mình. Đối tượng An (bên phải) bị Công an quận Bình Tân bắt giữ về hành vi dâm ô trẻ em. Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi (TP HCM) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Ngân (SN 1981, ngụ ấp Cây Trôm, xã Hiệp Phước, huyện Củ Chi) về hành vi “”. Điều đau lòng khi 2 nạn nhân là con gái ruột và cháu gái gọi “yêu râu xanh” bằng chú.

Trước đó, ngày 6/5, Công an xã Hiệp Phước tiếp nhận tin báo của gia đình các nạn nhân về vụ việc hiếp dâm người dưới 16 tuổi do đối tượng Ngân gây ra.

Theo trình báo, khuya ngày 5/5, em T. (SN 1999) đang nằm ngủ tại bộ ván phòng khách trong nhà ở ấp Cây Trôm thì bị chú ruột là Ngân sờ soạn. Quá bất ngờ, T. kháng cự rồi chạy vào phòng ngủ thì bị Ngân đuổi theo ép buộc quan hệ ngoài ý muốn.

Sau đó vài giờ (rạng sáng ngày 6/5), Ngân vào phòng ngủ của con gái ruột là cháu H. (SN 2005, tên các nạn nhân đã được thay đổi) gõ cửa, đòi quan hệ loạn luân với con gái nhưng may mắn cháu H. đã kịp bỏ chạy ra ngoài.

Ngay sau đó, đối tượng Ngân đã bỏ trốn khỏi địa phương. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Củ Chi nhanh chóng phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tình trạng xâm hại của các nạn nhân, đồng thời khẩn trương truy bắt Ngân.

thừa nhận hành vi hiếp dâm cháu gái của mình. Đối tượng An bị người dân bức xúc hành hung gây thương tích. Đến 19h ngày 10/5, “yêu râu xanh” bị bắt giữ khi y tham gia sòng đánh bạc tại xã Phước Vĩnh An, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Qua đấu tranh, Ngân đãcủa mình.

Cùng thời gian này, Công an quận Bình Tân, TP HCM cũng đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Ngô Ngọc An (SN 1956, ngụ quận Bình Tân) về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, tối 12/5 tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, người dân phát hiện đối tượng An ôm bé T.K (SN 2012) và có hành vi sàm sỡ, hôn môi, hôn má cháu bé. Ngay lập tức người dân đã giữ đối tượng lại rồi báo cho người nhà của bé. Do bức xúc hành vi đồi bại của ông An, một số người dân đã lao vào hành hung khiến đối tượng phải nhập viện cấp cứu.

Vào cuộc điều tra và trích xuất camera an ninh khu vực, Công an quận Bình Tân bước đầu đã xác định được hành vi dâm ô với trẻ em của ông An. Đối tượng này cũng thừa nhận sau khi uống bia, khi gặp bé K. đứng một mình trước hiên nhà trong hẻm vắng nên đã thực hiện hành vi dâm ô.