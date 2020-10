Quảng Nam: xã Phước Lộc với 904 nhân khẩu bị cô lập, mất liên lạc hoàn toàn

Bão số 9 đã khiến 144 người chết, mất tích và bị thương

Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tại, tổng hợp từ các địa phương, thiệt hại do bão số 9 và mưa lũ tính đến 7h00 ngày 31/10/2020 như sau:

Đã có 27 người chết, tăng 4 người so với 29/10. Trong đó, Quảng Nam 23 người, gồm: Nam Trà My 17 người (tăng 2 người tìm thấy ở Trà Leng); Bắc Trà My 01 người; Phước Sơn 5 người. Gia Lai 1 người, Đắk Lắk 1 người. Nghệ An: 2 người (tăng 2 người)

50 người còn mất tích (tăng 3 người so với báo cáo 29/10 gồm 4 người Nghệ An và 1 người Kon Tum, giảm 2 người ở Trà Leng (Quảng Nam), gồm: Quảng Nam 22 người (Nam Trà My: 13; Phước Sơn: 8, Hiệp Đức 1); Bình Định 23 người ; Nghệ An 4 người , Kon Tum 1 người .

Người bị thương: 67 người (tăng 22 người so với báo cáo ngày 29/10 gồm Quảng Nam tăng 1 người, Bình Định 17 người, Kon Tum 1 người), gồm: Quảng Nam: 46 người (Nam Trà My 46 người); Bình Định 17 người, Nghệ An: 3; Kon Tum: 1 người.

Đã sơ tán 4.115 hộ dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt và nguy cơ sạt lở đất (Nghệ An 2.916 hộ, Hà Tĩnh 1.199 hộ).

Đã khôi phục, cung cấp điện trở lại cho 366 xã, đang còn mất điện tại 359 xã tại 7 tỉnh gồm: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum. Các tỉnh: Quảng Bình, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk đã khôi phục xong, cung cấp điện cho toàn tỉnh.

Hiện tại, EVN đang tiếp tục huy động các nguồn lực để kiểm tra và khôi phục để cấp điện nhanh nhất cho các phụ tải khi đảm bảo các điều kiện về an toàn.