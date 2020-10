Đục trần FPT shop trộm tiền: Loạt đạo chích có 1-0-2

Ngày 31/10, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Công (SN 1988) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. Công từng có 1 tiền án về tội này. Rạng sáng 29/10, nhân viên cửa hàng FPT Shop ở Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân xem hệ thống camera an ninh phát hiện có kẻ đột nhập cửa hàng. Khi công an ập vào bên trong, kẻ trộm bỏ chạy nhưng đã bị khống chế nhanh gọn. Kiểm tra ba lô của Nguyễn Văn Công, công an thu giữ tang vật gồm: 120 triệu đồng, kìm, dao, xà beng… Công khai, đã lên kế hoạch vụ trộm từ trước vì biết cửa hàng FPT Shop có chứa tiền mặt. “Đạo chích” 64 tuổi, nửa ngày thực hiện 4 vụ trộm cắp: Ngày 15/8, Công an quận Long Biên (Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Phúc Thịnh (SN 1956, trú tại phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) về tội “Trộm cắp tài sản”. Thịnh là người đã có 5 tiền án, 2 tiền sự. Theo hồ sơ điều tra ban đầu, vì thiếu tiền chi tiêu cá nhân, trong ngày 3/8, Thịnh đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm trên địa bàn quận Long Biên. (Ảnh minh họa). Đột nhập nhà dân trộm tiền để tiêu xài, mang đi gửi ngân hàng: Ngày 12/6, Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Quốc Định (43 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, Định đã có tới bốn tiền án và một tiền sự về các tội trộm cắp tài sản và tội đánh bạc. Thời gian gần đây, Định không lo tu chí lao động mà lại tiếp tục đi trộm cắp. Định đến ăn cơm tại quán của gia đình chị Trần Thị N. (trú xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) và quan sát địa điểm cất ví tiền và các lối vào nhà chị N. Đến ngày 6-6, Định đột nhập vào nhà chị N. rồi lấy trộm được 17 triệu đồng. Sau khi trộm tiền, Định tiêu xài và mang đi ngân hàng gửi tiết kiệm. "Đại gia" sống ảo từ Hà Nội đột nhập FPT Shop ở Đồng Nai lấy trộm hơn 500 triệu: Ngày 8/2, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Toàn (SN 1987, quê Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Theo đó, hơn 0h sáng cùng ngày, nhân viên cửa hàng FPT shop ở phường Tam Hòa, TP Biên Hòa xem camera an ninh của cửa hàng thì phát hiện có 1 đối tượng đi lại bên trong shop. Ngay lập tức, người nhân viên gọi điện trình báo cho đội săn bắt cướp Biên Hòa (SBC Biên Hòa) để nhờ hỗ trợ. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Nguyễn Quốc Toàn (SN 1987, quê Sơn Tây, Hà Nội), có 3 tiền án. Toàn khai vừa bắt xe từ Hà Nội và xuống ở bến xe Đồng Nai. Thấy cửa hàng FPT shop gần bến xe không có bảo vệ nên anh ta leo lên nóc nhà rồi đột nhập vào bên trong thực hiện hành vi trộm cắp. Đáng nói, đây là thanh niên thường xuyên đăng trên facebook các nội dung để thể hiện mình là "đại gia", có cuộc sống giàu sang, thường xuyên đi du lịch. Nhóm đạo chích 14-15 tuổi: Ngày 21/1, Công an xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình đã hoàn tất hồ sơ, xử lý nhóm 5 thiếu niên độ tuổi 14-15 chuyên đột nhập nhà dân để lấy trộm tiền và tài sản. Theo điều tra, vào 10/12/2019, gia đình anh Nguyễn Văn Nam, trú tại thôn Xuân Dục 3 (xã Xuân Ninh) bị kẻ gian đột nhập, laptop và 2 điện thoại di động trị giá hơn 12 triệu đồng. Nhóm này do Trần Mạnh Hải (15 tuổi, trú xã Hàm Ninh) cầm đầu cùng 4 thiếu niên khác trú xã Hiền Ninh gồm Trần Vũ Tân (15 tuổi), Nguyễn Ngọc Hiếu (14 tuổi), Nguyễn Văn Thế (14 tuổi), Võ Văn Hùng (14 tuổi). Trần Mạnh Hải thừa nhận cùng cả nhóm thực hiện vụ trộm tại nhà anh Nam. Thiếu niên này cũng thực hiện 2 vụ đột nhập nhà dân ở xã Xuân Ninh, lấy đi 3 điện thoại di động, 1 con heo đất có tổng trị giá gần 7 triệu đồng. >>> Xem thêm video: Gây ra 2 vụ trộm trong đêm, đạo chích cùng bạn nghiện bị bắt. Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

