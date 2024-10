Quảng Nam luân chuyển 402 cán bộ, viên chức để phòng chống tham nhũng

Cụ thể, từ ngày 1/10/2023 đến ngày 30/9/2024, Quảng Nam đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 402 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn nhằm phòng ngừa tham nhũng. Gồm 212 trường hợp phải thực hiện chuyển đổi vị trí công và 190 trường hợp được chuyển đổi vị trí công tác.



UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành 31 văn bản; các đơn vị, địa phương ban hành 510 văn bản để chỉ đạo, quản lý điều hành trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, tiêu cực… Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 218 lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng chống tham nhũng với 20.047 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham dự, phát hành 17.653 đầu sách, tài liệu.

Trong kỳ, tỉnh đã tổ chức triển khai được 57 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó có 50 cuộc đã ban hành kết luận thanh tra. Qua thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực kiến nghị xử lý vi phạm trong công tác quản lý, chấp hành pháp luật trên lĩnh vực phòng chống tham nhũng, tiêu cực đối với 14 tập thể và 40 cá nhân.

Cũng theo báo cáo, trong 9 tháng, toàn tỉnh tiến hành 174 cuộc thanh tra hành chính; đã ban hành 129 kết luận thanh tra; qua thanh tra tại 295 đơn vị đã phát hiện sai phạm hơn 32.842,81 triệu đồng và 10.211,4 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 13.351,51 triệu đồng và 2.523,4 m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác 19.491,3 triệu đồng và 7.688 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 142 tập thể, 253 cá nhân;

Chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh 01 trường hợp, chuyển thông tin vụ việc sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh 03 trường hợp và Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình 01 trường hợp để xem xét theo thẩm quyền.

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng với 51 cuộc thanh tra; đã ban hành 43 kết luận thanh tra (trong đó, có 11 kết luận thanh tra năm 2023 chuyển sang); qua thanh tra tại 44 đơn vị, đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 08 tập thể, 24 cá nhân.

Cùng thời gian, qua điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của UBND tỉnh, phát hiện tài sản thiệt hại do tham nhũng (qua công tác điều tra của Công an 2 cấp) hơn 14,7 tỷ đồng, đã thu hồi hơn 9,6 tỷ đồng.