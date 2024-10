Hà Nội vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú

Sáng 8/10, 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024 đã được vinh danh tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024.

Tại Hội nghị "Biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2024" diễn ra sáng nay, 8/10, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng T.Ư và Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP đã trân trọng trao tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2024 cho 10 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc , đó là:

1. Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, Giảng viên cao cấp, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Văn Cường (61 tuổi), nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Ông đã trực tiếp nghiên cứu nhiều đề tài khoa học, tham gia nhiều chính sách của TP, là đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, ông luôn tích cực đóng góp vào diễn đàn Quốc hội và các vấn đề liên quan đến Thủ đô. Ông đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.

2. Nghệ nhân Nhân dân Phan Thị Kim Dung (73 tuổi), hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Bà đã tổ chức nhiều lớp truyền dạy miễn phí cho người dân trên địa bàn Thủ đô về các điệu hát cổ truyền, đặc biệt là bộ môn hát xẩm, hát văn, qua đó đã góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hoá nghệ thuật truyền thống. Bà đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân; nhiều lần được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen.

3. Ông Hoàng Quốc Hải (86 tuổi), Hội viên Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Hà Nội: Ông đã có hơn 2.000 bài viết, nhiều tác phẩm phản ánh trên các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, đời sống xã hội của Hà Nội, tiêu biểu như “Làng trong phố”, “Ký sự ven hồ”…; đặc biệt là 2 bộ tiểu thuyết “Bão táp Triều Trần”, “Tám triều Vua Lý”. Ông đã được tặng Giải thưởng “Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội”, “Giải thưởng Nhà nước” cho bộ tiểu thuyết “Bão táp triều Trần”.

4. Bà Đào Thanh Hoàn (48 tuổi), Phó Chánh văn phòng Báo Kinh tế & Đô thị, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng tâm lý - giáo dục Ngọc Ân: bà đã có sáng kiến xây dựng “Mô hình giáo dục đặc biệt hỗ trợ thanh thiếu niên, người khuyết tật, tự kỷ phát triển bền vững trên địa bàn TP Hà Nội”. Bà đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua TP.

5. Trung tướng Chu Duy Kính (94 tuổi), nguyên Tư lệnh Quân khu Thủ đô, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

6. Tiến sĩ Dương Thị Thanh Mai (70 tuổi), Chuyên gia pháp luật, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, Trưởng nhóm Chuyên gia sửa đổi Luật Thủ đô: bà tham gia xây dựng Nghị quyết số 15 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Bà đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng thưởng danh hiệu Phụ nữ Việt Nam tiêu biểu.

7. Ông Phạm Quang Nghị (75 tuổi), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội: Trên cương vị Bí thư Thành ủy 2 nhiệm kỳ liên tiếp, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khoá XIII, ông đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn Hà Nội mở rộng địa giới hành chính và Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. TP Hà Nội đã có bước phát triển vượt bậc và toàn diện về mọi mặt. Sau khi nghỉ công tác, ông luôn tích cực đóng góp xây dựng đối với Thủ đô và đất nước. Ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huy chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Ba; 2 lần được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh.

8. Ông Phùng Hữu Phú (76 tuổi), nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch HĐND TP Hà Nội: trong thời gian công tác tại Hà Nội, ông luôn nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; trực tiếp chủ trì chương trình khoa học cấp Nhà nước về phát huy các tiềm lực, nguồn lực phát triển Thủ đô Hà Nội nhanh, bền vững; tham gia Ban chỉ đạo chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm của Thành ủy Hà Nội. Ông đã được Chủ tịch nước phong tặng Nhà giáo ưu tú; Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Độc lập hạng Nhất.

9. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Y học, Bác sỹ cao cấp, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Thạch (70 tuổi), nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: ông đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào công tác khám chữa bệnh chuyên ngành cột sống, chấn thương chỉnh hình, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên cả nước và Thủ đô. Ông đã được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Huân chương Lao động hạng hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; nhiều lần được Bộ Y tế tặng Bằng khen.

10. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn (43 tuổi), Trưởng Công an phường Láng Hạ: ông luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi nhiệm vụ, trực tiếp chỉ đạo, khám phá nhiều vụ án lớn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Ông được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen.

