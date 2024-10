Đề xuất miễn học phí cho học sinh, sinh viên là con giáo viên

Một trong số các chính sách đáng chú ý trong dự án Luật Nhà giáo là chính sách tiền lương và phụ cấp ưu đãi nghề.

Theo dự thảo, bảng lương của giáo viên mầm non, phổ thông công lập có sự điều chỉnh để phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của công việc đối với nhà giáo ở các cấp học. Đồng thời phụ cấp ưu đãi của nhà giáo dự kiến điều chỉnh đối với cấp mầm non tăng thêm 10% và tiểu học (tăng thêm 5%). Chi phí phát sinh tăng thêm để chi trả tiền lương cho nhà giáo sẽ vào khoảng 1.068 tỉ đồng/tháng, tức là hàng năm ngân sách phải bổ sung 12.816 tỉ đồng.

Một lớp học của Trường tiểu học Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Về quy định nhà giáo tuyển dụng, dự thảo nêu, giáo viên xếp lương lần đầu được xếp tăng 1 bậc lương trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Cụ thể, hệ số lương khởi điểm hiện hành của giáo viên mầm non và hệ số lương xếp lên 1 bậc lần lượt là 2,10 và 2,41; của giáo viên tiểu học, THCS, THPT lần lượt là 2,34 và 2,67. Theo tính toán của Bộ GD&ĐT, nếu thực hiện thao phương án này, chi phí phát sinh tăng thêm để trả lương nhà giáo sẽ khoảng 22 tỉ đồng/tháng. Tức hàng năm ngân sách phải bổ sung 264 tỉ đồng.

Một điểm đáng chú ý khác là dự thảo cũng đề xuất Nhà nước sẽ trả tiền học phí cho con nhà giáo từ mầm non đến đại học. Căn cứ vào độ tuổi của nhà giáo và dự tính độ tuổi của con, số tiền học phí cần trả thêm hàng năm là hơn 9.000 tỉ đồng...

Thẩm tra sơ bộ dự án Luật Nhà giáo, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho hay, có ý kiến đề nghị xác định rõ phạm vi, đối tượng thụ hưởng, đánh giá tác động kỹ lưỡng, đầy đủ về nguồn lực bảo đảm thực hiện chính chính sách hỗ trợ, thu hút nhà giáo. Đặc biệt nhất là chính sách miễn học phí cho con của nhà giáo, chính sách bảo đảm chỗ ở tập thể hoặc được thuê nhà ở công vụ theo quy định của Luật Nhà ở và các điều kiện thiết yếu khi đến công tác tại “vùng nông thôn”.

Về chế độ nghỉ hưu đối với nhà giáo, Thường trực Ủy ban Văn hóa, giáo dục nhất trí với quy định nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với quy định của Bộ luật Lao động tại thời điểm nghỉ hưu và không bị giảm tỉ lệ phần trăm lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Quy định về nghỉ hưu trước tuổi đối với nhà giáo trong trường, lớp dành cho người khuyết tật cần xem xét kỹ lưỡng hơn trong mối tương quan với các đối tượng nhà giáo khác và các đối tượng lao động khác trong môi trường tương tự.