Quảng Nam thanh tra đột xuất toàn diện 3 dự án bất động sản

Theo đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam sẽ thanh tra các dự án: Khu dân cư số 1 phường Điện An do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Thiện Vỹ làm chủ đầu tư; Khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn làm chủ đầu tư và dự án Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi (giai đoạn 1) do Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt làm chủ đầu tư.



Thanh tra Quảng Nam công bố quyết định thanh tra

Thời điểm thanh tra là từ khi các dự án này được chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay; các vấn đề có liên quan trước và sau thời điểm thanh tra đều được kiểm tra.



Đoàn thanh tra gồm 6 thành viên, do ông Huỳnh Ngọc Tiên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn. Đoàn sẽ tiến hành thanh tra trong thời gian 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật của chủ đầu tư đối với các dự án; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm, nghĩa vụ của các chủ đầu tư và các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến dự án, nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị, trong quá trình đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị có liên quan cần phối hợp chặt chẽ, cử người làm đầu mối là cán bộ có thẩm quyền làm việc trực tiếp với đoàn để cung cấp báo cáo, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu để đoàn hoàn nhiệm vụ theo kế hoạch.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị các chủ đầu tư của 3 dự án chuẩn bị nội dung báo cáo theo đề cương và cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan đến công tác đầu tư các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án. Bao gồm hồ sơ quy hoạch chi tiết và cấp giấy phép xây dựng dự án; hồ sơ thiết kế, dự toán các hạng mục hạ tầng kỹ thuật được thẩm duyệt; hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các hạng mục công trình thuộc dự án…

