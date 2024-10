Một phụ nữ nhảy lầu tử vong tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

Vào lúc 10h sáng 08/10/2024, nhân viên Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai nghe tiếng động mạnh tại khu vực sân thượng tầng 5 (khoa Nhi) nên đã kiểm tra và phát hiện một phụ nữ khoảng 40 tuổi đã tử vong nằm trên nền ban công nên đã báo cáo vụ việc với các cơ quan chức năng.



BV Hùng Vương- nơi nạn nhân đến nhảy xuống và tử vong. Ảnh CTV

Nhận tin báo, Công an phường Trà Bá, Công an TP Pleiku, Viện Kiểm sát nhân dân TP Pleiku phối hợp với PC09 (Kỹ thuật hình sự) Công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.