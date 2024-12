Quảng Bình: Bắt giữ 4 đối tượng tàng trữ pháo, thuốc lá lậu

Ngày 20/12, Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 4 đối tượng về tội buôn bán, tàng trữ thuốc lá lậu và pháo nổ trái phép.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h45′ ngày 17/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lệ Thủy phối hợp Công an xã Trường Thủy tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, phát hiện xe ô tô mang BKS 73C-149.75 do Nguyễn Trọng Hiền (SN 1984, trú tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy) điều khiển có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Đối tượng Nguyễn Trọng Hiền bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình.

Qua kiểm tra, lực lượng chức phát hiện trên xe cất giấu 10 hộp pháo hoa nổ.

Khám xét nhà đối tượng Nguyễn Trọng Hiền, cơ quan công an phát hiện, thu giữ thêm 09 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống và 298 cây thuốc lá không có hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ.

Mở rộng vụ án, Công an huyện Lệ Thủy xác định đối tượng Nguyễn Thị Hạnh (SN 1977, trú tại Khu Phố 1, TT. Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) là người bán 19 hộp pháo cho Nguyễn Trọng Hiền.

Đối tượng Nguyễn Thị Hạnh cùng tang vật liên quan. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình.

Qua khám xét nơi ở của đối tượng Hạnh, cơ quan chức năng thu giữ thêm 02 hộp pháo nổ loại 49 ống và 141 cây thuốc lá không có hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, ngày 15/12, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Lệ Thủy cũng phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Thỏa (SN 1967, trú tại xã Trường Thủy) và Đặng Văn Hùng (SN 1988, trú tại xã Kim Thủy) về hành vi tàng trữ 08 hộp pháo hoa nổ trái phép, tổng trọng lượng khoảng 10 kg pháo nổ tại địa bàn xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy.

Hiện, 2 vụ việc đang được Công an huyện Lệ Thủy tiếp tục điều tra, làm rõ.

