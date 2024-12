Điều đáng kinh ngạc về khoáng sản quý hiếm nhất thế giới

Cấu trúc tinh thể đặc biệt: Kim cương là một dạng thù hình của cacbon, nơi các nguyên tử được sắp xếp trong cấu trúc tinh thể lập phương chặt chẽ, khiến nó trở thành vật liệu cứng nhất tự nhiên. Ảnh: Pinterest. Độ cứng vượt trội: Kim cương đạt điểm 10 trên thang độ cứng Mohs, là vật liệu tự nhiên cứng nhất, có thể cắt xuyên qua hầu hết các vật liệu khác. Ảnh: Pinterest. Tuổi thọ hàng tỷ năm: Hầu hết các viên kim cương được hình thành trong lớp phủ của Trái Đất cách đây từ 1 đến 3,5 tỷ năm. Ảnh: Pinterest. Áp suất và nhiệt độ cao: Kim cương hình thành ở độ sâu khoảng 150-200 km dưới bề mặt Trái Đất, nơi áp suất và nhiệt độ cực kỳ cao. Ảnh: Pinterest. Kim cương và núi lửa: Kim cương được đưa lên bề mặt Trái Đất qua các vụ phun trào núi lửa và thường nằm trong các loại đá gọi là kimberlite hoặc lamproite. Ảnh: Pinterest. Kim cương có màu: Ngoài màu trắng trong suốt phổ biến, kim cương có thể có các màu sắc khác như vàng, xanh, hồng, đỏ, và xanh lá cây, do sự hiện diện của các tạp chất hoặc khuyết tật trong cấu trúc tinh thể. Ảnh: Pinterest. Kim cương đỏ hiếm nhất: Kim cương đỏ là loại hiếm nhất và có giá trị cao nhất trong tất cả các loại kim cương màu. Ảnh: Pinterest. Ứng dụng công nghiệp: Phần lớn kim cương được sử dụng trong công nghiệp để cắt, mài, và khoan, nhờ vào độ cứng vượt trội của nó. Ảnh: Pinterest. Không tan chảy: Kim cương không thể tan chảy ở áp suất khí quyển. Khi bị đốt ở nhiệt độ rất cao (khoảng 800-900°C), kim cương sẽ cháy thành CO₂ thay vì tan chảy. Ảnh: Pinterest. Là chất dẫn nhiệt tốt: Kim cương là chất dẫn nhiệt tự nhiên tốt nhất nhưng lại không dẫn điện, do cấu trúc liên kết chặt chẽ của các nguyên tử cacbon. Ảnh: Pinterest. Viên kim cương lớn nhất thế giới: Viên kim cương lớn nhất từng được tìm thấy là viên kim cương Cullinan, nặng 3.106 carat. Nó được cắt thành nhiều viên kim cương lớn nhỏ, trong đó một số là bảo vật của Hoàng gia Anh. Ảnh: Pinterest. Kim cương ngoài không gian: Các kim cương nhỏ được tìm thấy trong thiên thạch, và một số hành tinh, như Sao Hải Vương và Sao Thiên Vương, được cho là có mưa kim cương trong khí quyển. Ảnh: Pinterest. Truyền thuyết lâu đời: Kim cương từng được coi là bùa hộ mệnh chống lại ma quỷ và bệnh tật trong nhiều nền văn hóa cổ đại, đặc biệt là ở Ấn Độ. Ảnh: Pinterest. Biểu tượng của tình yêu: Việc sử dụng kim cương trong nhẫn đính hôn trở nên phổ biến nhờ chiến dịch tiếp thị "A diamond is forever" của De Beers vào năm 1947, biến kim cương thành biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Ảnh: Pinterest. Kim cương tổng hợp: Kim cương có thể được tạo ra trong phòng thí nghiệm, với các đặc tính gần như giống hệt kim cương tự nhiên, và ngày càng phổ biến trên thị trường. Ảnh: Pinterest.

