Quân “xa lộ” chưa cộm cán bằng loạt đại ca số má Sài Gòn này

Quân "xa lộ", 54 tuổi) “đại ca” giang hồ khu vực phía Đông Sài Gòn bị nhóm giang hồ hơn 20 đối tượng dùng hung khí tấn công hội đồng dẫn đến cái chết thê thảm của “ông trùm”. Giang hồ Quân “Xa Lộ” bị hàng chục người truy sát tử vong. Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm về vụ việc ông Mai Văn Quân (, 54 tuổi) “đại ca” giang hồ khu vực phía Đông Sài Gòn bị nhóm giang hồ hơn 20 đối tượng dùng hung khí tấn công hội đồng dẫn đến cái chết thê thảm của “ông trùm”.

Nhóm đối tượng chém chết đại ca giang hồ Quân "Xa lộ". Vụ trọng án nghiêm trọng gây rúng động, hoang mang dự luận đã được lực lượng Công an TP HCM và Bộ Công an nhanh chóng triệt phá, bắt gọn các đối tượng chủ mưu gây án, che dấu tội phạm… khiến người dân thở phào nhẹ nhõm.

Hàng chục năm qua, những “ông trùm” giang hồ khét tiếng ở Sài Gòn dù sừng sỏ cỡ nào nhưng không sớm thì muộn, cuối cùng tất cả đều phải trả giá trước pháp luật, mà vụ án “Năm Cam” là một điển hình rõ nhất.

Thời điểm nhóm giang hồ do Minh cầm đầu, tụ tập ngay trong bến xe An Sương. Ảnh: Quốc Quang Năm 2010, hành khách và người dân làm ăn, sinh sống ở khu vực Bến xe An Sương (giáp giữa quận 12 và huyện Hóc Môn, TP HCM) luôn sống trong hãi hùng vì sự lộng hành của băng nhóm giang hồ do đối tượng Minh “nẩu” cầm đầu.

Minh “nẩu” tên thật là Lê Chí Minh (SN 1971), một tên tuổi được giang hồ máu mặt đưa vào danh sách “khứa” (ông trùm) tại khu vực xung quanh bến xe An Sương và cá c đoạn đường lân cận trên quốc lộ 22.

Minh “nẩu” từng chỉ huy đàn em đi trên xe khách chở theo gậy gộc, mã tấu để truy sát đối thủ ngay trước bến xe An Sương. Vì độ hung hãn, hiếu chiến của một số đối tượng trong băng nhóm Minh “nẩu” nên nhóm này được gọi bằng danh xưng: "Kiến lửa".

Trong lần hỗn chiến với băng nhóm khác tại 1 quán nhậu ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12, khi công an phường tới can thiệp, nhóm Minh “nẩu” đã vớ luôn chai, nồi, ghế nhựa tấn công cả công an khiến một chiến sĩ bị thương.

Theo hồ sơ của Cơ quan Công an, Minh “nẩu” từng vướng vòng lao lý. Sau khi ra tù, Minh “nẩu” chiêu dụ đàn em hình thành mạng lưới làm ăn theo kiểu giang hồ, cạnh tranh kinh doanh bằng bạo lực tại khu vực bến xe An Sương.

Trần Quý Minh “trùm giang hồ” khu vực bến xe Miền Đông. Sau thời gian dài theo dõi, tháng 2/2005 trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP HCM) đã triệt phá băng giang hồ do Minh “nẩu” cầm đầu hoạt động bảo kê bến bãi, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.

Trần Quý Minh (49 tuổi, quê Nam Định) “trùm giang hồ” khu vực bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) lại kết thúc “sự nghiệp” của mình chỉ vì y nổ súng “thanh toán” đối thủ do… bị nói xấu. Vụ việc xảy ra ngay tại khu vực bến xe Miền Đông khiến rất đông hành khách hoảng loạn. Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Thạnh và Phòng CSHS Công an TP HCM đã bắt giữ Minh cùng khẩu súng gây án được Minh mua với giá 8 triệu đồng để phòng thân.

Theo hồ sơ CQĐT, Minh từng lĩnh án 17 năm tù về tội Cướp tài sản và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ra tù, tên này cầm đầu băng nhóm buôn bán ma túy, cướp tài sản, bảo kê, cưỡng đoạt… Ra tù, Minh quy tụ đàn em dưới trướng hoạt động “xã hội đen” ở bến xe lớn nhất miền Nam.

Tuấn thời điểm tại cơ quan điều tra. Ảnh: P.Hoa. Sinh ra tại Hải Phòng, Nguyễn Mạnh Tuấn (còn gọi là Tuấn "Amô", 40 tuổi) là một giang hồ có máu mặt, chuyên bảo kê, đâm thuê chém mướn ở nhiều bến xe, cảng biển của thành phố này.

Đầu năm 2000, anh ta vào Sài Gòn với tham vọng mở rộng địa bàn hoạt động. Với cái mác "giang hồ đất Cảng", Tuấn được một số chủ nhà hàng, khách sạn, quán cà phê,... ở Sài Gòn thuê làm bảo kê. Thời gian này, Tuấn thường xuyên đi lại giữa TP HCM - Hải Phòng, để hoạt động làm ăn phi pháp ở cả 2 địa phương. Năm 2006, sau khi thực hiện một vụ cướp ở Hải Phòng, Tuấn sa lưới công an và bị TAND TP này xử phạt 4 năm tù.

Thi hành xong bản án, tên giang hồ này vào hẳn Sài Gòn, thu phục đàn em về dưới trướng để tiếp tục hoạt động kiểu xã hội đen. Đàn em của Tuấn hầu hết là người nghiện ngập, sẵn sàng làm mọi thứ để có tiền mua ma túy.

Thấy khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất phát triển, nhà hàng, khách sạn và các tụ điểm kinh doanh giải trí nhiều, Tuấn "Amô" nảy sinh ý định "bảo kê". Hàng ngày, anh ta cho đàn em đến các cơ sở kinh doanh đòi tiền bảo kê, ai không chịu trả sẽ bị chúng quậy phá; tranh giành bỏ hàng với các mối lái có sẵn trước đó của các nhà hàng, quán cà phê gần khu vực sân bay. Vì muốn yên ổn làm ăn nên nhiều người nín nhịn chi tiền cho Tuấn mà không dám báo công an. Ngoài ra, băng nhóm do Tuấn cầm đầu còn tham gia đòi nợ thuê. Để tạo thanh thế cho hoạt động bảo kê, Tuấn thường xuyên gây ra những vụ quậy phá, đâm chém người trên địa bàn.

Tối 20/12/2012, Hội cựu chiến binh khu phố 9 (phường 2, quận Tân Bình) tổ chức họp mặt tại nhà một hội viên trên đường Bạch Đằng. Lúc này, Tuấn xông vào đám tiệc gây sự, chửi bới, đạp đổ xe máy của các cựu chiến binh. Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn gọi đàn em mang "hàng" đến truy sát những người đáng tuổi cha chú.

Sau sự việc này, thấy nhóm giang hồ do Tuấn "Amô" cầm đầu ngày càng manh động, Công an quận Tân Bình lên kế hoạch triệt phá. Năm 2013, Tuấn "Amô" cùng đồng bọn đã ra tòa và chịu hình phạt của pháp luật.

