Quá khứ trộm cắp của người mẹ bỏ rơi con vừa sinh dưới hố ga

Phạm Thị Thành (SN 1989; trú tại Hoa Thành, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) là người mẹ bỏ rơi con vừa sinh dưới hố ga đang là đối tượng bị cơ quan công an quận Hoàn Kiếm phát lệnh truy nã từ ngày 17/4, vì tội trộm cắp tài sản.

Trong hơn 2 tháng trốn tránh pháp luật, Thành đã trở dạ sinh con và vứt bỏ đứa bé ngay khi vừa lọt lòng. Vì sự việc này, Thành bị cơ quan Công an tạm giữ để điều tra.

Trước đó, vào khoảng 15h40 ngày 8/6, người dân phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi dưới hố ga phía sau đền Mẫu (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây) trong tình trạng không có quần áo mặc, 2 mắt, mũi, miệng, cơ thể đang bị dòi bọ bám dính liền báo cho lực lượng chức năng.

Cháu bé được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây rồi chuyển xuống Bệnh viện Xanh Pôn để cấp cứu. Cháu bị nhiễm trùng trùng nặng, rối loạn đông máu, nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù được các bác sỹ ở Bệnh viện Xanh Pôn nỗ lực cứu chữa nhưng cháu bé trong tình trạng nhiễm khuẩn nặng, sau 20 ngày điều trị đến chiều ngày 29/6, cháu đã tử vong.

Lệnh truy nã đối tượng Phạm Thị Thành của Công an quận Hoàn Kiếm.

Tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Sơn Tây phối hợp Viện kiểm sát nhân dân thị xã và các đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ người bỏ rơi cháu bé là Phạm Thị Thành - là mẹ cháu bé. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận ngày 6/6 đã đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi.

Đến khoảng 23h đêm ngày 6/6, thì thấy mình vỡ nước ối và trở dạ. Thành đã đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ tự sinh cháu bé. Thành nghĩ do bản thân hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, người mẹ này đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. Sau đó, Thành xoá dấu vết, rồi đi về trung tâm thành phố Hà Nội.

Qua nắm bắt tình hình cháu bé đã tử vong, ngày 30/6, Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thành. Do Thành đang bị Công an quận Hoàn Kiếm tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản nên cơ quan chức năng thị xã Sơn Tây không giam giữ đối tượng này mà bàn giao cho công an quận Hoàn Kiếm.

Hiện vụ bỏ rơi con vừa sinh dưới hố ga đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Người mẹ bỏ rơi con dưới hố ga đang bị điều tra vụ án khác?