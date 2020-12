Ống thổi nồng độ cồn bằng gỗ sắp được CSGT sử dụng có gì đặc biệt?

(Kiến Thức) - Cục CSGT sẽ thử nghiệm dùng ống thổi một lần, làm bằng chất liệu bột gỗ, bột tre để kiểm tra nồng độ cồn tài xế. Vậy ống thổi này có gì đặc biệt so với những loại ống thông thường vẫn đang được sử dụng?

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Cục phó CSGT (Bộ Công an) cho biết, loại ống thổi nồng độ cồn một lần, làm bằng chất liệu bột gỗ, bột tre đang trong quá trình thử nghiệm.

"Ống thổi này dài khoảng 10 cm, hình dáng giống ống thổi bằng nhựa, ưu điểm là dễ phân hủy, thân thiện với môi trường. Qua kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và cho kết quả đo nồng độ cồn chính xác" - đại tá Bình nói.

Theo đại tá Bình, Bộ Y tế khuyến cáo mỗi tài xế nên dùng một ống thổi, nếu sử dụng chất liệu nhựa thì mỗi năm hàng triệu ống thổi sẽ bị thải ra môi trường, khó phân hủy. Việc sử dụng ống thổi bằng chất liệu bột gỗ, bột tre sẽ giải quyết được vấn đề này.

Ống thổi loại nhựa đang được CSGT sử dụng để đo nồng độ cồn

Ngoài ra, chiến lược kiểm soát ô nhiễm môi trường của Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025, cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. "Từ yêu cầu này, Cục CSGT đã phối hợp một số đơn vị thiết kế loại ống thổi một lần để đảm bảo vệ sinh, có thể tự sản xuất trong nước, giá thành rẻ hơn so với ống nhựa phải nhập khẩu như hiện nay" - đại tá Bình cho hay.

Thời gian đầu thử nghiệm, Cục CSGT trang bị 35.000 ống thổi bằng tre cho 7 đội CSGT trên các tuyên cao tốc. Sau khi đánh giá hiệu quả của ống thổi mới, Cục CSGT sẽ xin ý kiến cấp trên để nhân rộng trên toàn quốc.

Hiện nay các sản phẩm từ nhựa là những vật dụng phổ biến trở nên quen thuộc trong đời sống sinh hoạt của con người. Sự ra đời của các sản phẩm từ nhựa mang lại các tiện ích, nhưng nó cũng chính là tác nhân gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.

Ống thổi một lần được làm từ bột gỗ, bột tre

Ước tính, mỗi năm có hơn 1,8 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra tại Việt Nam nhưng chỉ 27% trong số đó được tái chế. Việt Nam cũng đang đối mặt với nguy cơ trở thành bãi tập kết rác toàn cầu với lượng rác thải nhựa tăng đến 200% trong năm qua.

Trong những năm qua, Việt Nam cũng đã phát động rất nhiều phong trào “nói không với rác thải nhựa”. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chính sách, chiến lược để kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng sản phẩm từ nhựa trong sinh hoạt, quản lý chất thải rắn. Phấn đấu đến năm 2021, các chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đến năm 2025, cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Một trong những đồ nhựa dùng một lần mà lực lượng CSGT đang phải sử dụng từ trước đến nay đó chính là ống thổi dẫn khí cho máy đo nồng độ cồn. Với quy định sử dụng một lần thì hàng năm số lượng ống thổi nhựa thải ra môi trường là không nhỏ.