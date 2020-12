Tin nóng ngày 27/12: Đang nhậu xin về chăm vợ sắp sinh bị bạn đâm tử vong

Đang nhậu xin về chăm vợ sắp sinh, người đàn ông bị đâm tử vong. Ngày 27/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Viết Dương (37 tuổi, trú tại xã Ea Pal, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”. Tối ngày 16/12, Dương và anh N.X.Q. (35 tuổi, trú cùng xã) cùng một số người bạn tổ chức ăn nhậu. Sau đó, anh Q. xin phép ra về với lý do vợ anh sắp sinh con. Dương không cho về mà còn dùng dao tự chế đâm anh Q. tử vong tại chỗ. 55 nam nữ dương tính ma túy tại bar D1 Bình Dương. Khoảng 1h ngày 27/12, Công an TP Thuận An (Bình Dương) bất ngờ đột kích, kiểm tra quán bar D1 (tọa lạc khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, TP Thuận An) do Đặng Kim Sơn (SN 1962) làm chủ. Cảnh sát phát hiện quán bar này chứa 96 khách đến hát hò, nhảy múa. Trong đó, 55 nam nữ dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý, quán bar này đã nhiều lần bị phát hiện nhiều khách dương tính ma túy. Đâm người tình cũ rồi tự sát. Công an Thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đang điều tra làm rõ vụ án mạng khiến chị P.T.T. (22 tuổi, ngụ phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên) tử vong. Vào sang 27/12, Trần Trọng Nghĩa (27 tuổi, quê tỉnh Hà Nam) đến nhà chị T. Sau khi nói chuyện, Nghĩa bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng chị T.. Gây án xong Nghĩa tự sát và tử vong. Ảnh minh họa. Trùm giang hồ Hiệp “Sạc Lô” tham gia vụ ẩu đả, 1 người tử vong. Ngày 27/12, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang điều tra, làm rõ vụ ẩu đả dẫn đến chết người vào khoảng 20h50 tối 26/12. Thời điểm trên, tại đường Võ Tánh, phường Lê Bình, quận Cái Răng xảy ra vụ ẩu đả, khiến ông Nguyễn Cà Mum (1966, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng) bị thương nặng sau đó tử vong. Người được xác định tham gia vụ ẩu đả và cũng bị thương là Vũ Nghĩa Hiệp ( Hiệp “Sạc-lô” (SN 1973, ngụ quận Ninh Kiều – một giang hồ cộm cán có nhiều tiền án về các tội cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích… Nguồn: CAND Phát hiện thêm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Rạng sáng 27/12, tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện ô-tô 7 chỗ biển kiểm soát 17A-178.43 vừa ra khỏi hầm Hải Vân có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe. Qua kiểm tra, trên xe có 4 người Trung Quốc có thẻ căn cước công dân nhưng không có giấy tờ chứng minh nhập cảnh vào Việt Nam đúng pháp luật. Trước đó, ngày 21/12, Trạm cũng phát hiện 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hai đạo chích chuyên trộm tiền ở các trường học tại Hà Nội. Ngày 27/12, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng Trịnh Xuân Hiền (SN 1988 ở huyện Gia Lộc, Hải Dương) và Sử Văn Thành (SN 1970 ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ) về tội trộm cắp tài sản. Ngày 16/12, Hiền rủ anh vợ là Thành đột nhập vào một trường học ở xã Hải Bối, phá két sắt lấy trộm khoảng 60 triệu đồng. Hiền đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, còn Thành có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma tuý. Ảnh: VOV Hiếp dâm thiếu nữ mắc bệnh tâm thần. Ngày 27/12, Công an TX.Phú Mỹ (Bà rịa Vùng Tàu) tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý Nguyễn Nhật Hòa (SN 1981, quê tỉnh Vĩnh Long) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Trước đó, gia đình cháu Đ. (17 tuổi) và Hoà cùng sống chung tại một khu nhà trọ ở phường Mỹ Xuân. Trong khoảng thời gian tháng 11/2020, lợi dụng thời điểm vắng người, Hòa đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Đ. Điều đáng nói cháu Đ. là người bị bệnh tâm thần nặng có xác nhận của cơ quan chức năng. Lái xe dương tính ma túy chạy xe “tốc độ bàn thờ” trên cao tốc. Ngày 27/12, Cục CSGT cho biết, Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 2 vừa phát hiện một tài xế dương tính với ma tuý trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Trước đó, ngày 26/12, khi làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Tổ công tác của Đội 2 phát hiện ô tô con 5 chỗ biển số 15A-323.XX chạy quá tốc độ nên dừng xe, xử lý vi phạm và phát hiện tài xế dương tính với ma túy. Tài xế Phạm Văn Q. (25 tuổi, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) thừa nhận vi phạm tốc độ và sử dụng ma túy. >>> Mời độc giả xem thêm video Ô tô biển xanh của Sở Văn hóa Quảng Ninh lao vào xe đầu kéo. Nguồn: Zing.

Đang nhậu xin về chăm vợ sắp sinh, người đàn ông bị đâm tử vong. Ngày 27/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Viết Dương (37 tuổi, trú tại xã Ea Pal, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”. Tối ngày 16/12, Dương và anh N.X.Q. (35 tuổi, trú cùng xã) cùng một số người bạn tổ chức ăn nhậu. Sau đó, anh Q. xin phép ra về với lý do vợ anh sắp sinh con. Dương không cho về mà còn dùng dao tự chế đâm anh Q. tử vong tại chỗ. 55 nam nữ dương tính ma túy tại bar D1 Bình Dương. Khoảng 1h ngày 27/12, Công an TP Thuận An (Bình Dương) bất ngờ đột kích, kiểm tra quán bar D1 (tọa lạc khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, TP Thuận An) do Đặng Kim Sơn (SN 1962) làm chủ. Cảnh sát phát hiện quán bar này chứa 96 khách đến hát hò, nhảy múa. Trong đó, 55 nam nữ dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý, quán bar này đã nhiều lần bị phát hiện nhiều khách dương tính ma túy. Đâm người tình cũ rồi tự sát. Công an Thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đang điều tra làm rõ vụ án mạng khiến chị P.T.T. (22 tuổi, ngụ phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên) tử vong. Vào sang 27/12, Trần Trọng Nghĩa (27 tuổi, quê tỉnh Hà Nam) đến nhà chị T. Sau khi nói chuyện, Nghĩa bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng chị T.. Gây án xong Nghĩa tự sát và tử vong. Ảnh minh họa. Trùm giang hồ Hiệp “Sạc Lô” tham gia vụ ẩu đả, 1 người tử vong. Ngày 27/12, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang điều tra, làm rõ vụ ẩu đả dẫn đến chết người vào khoảng 20h50 tối 26/12. Thời điểm trên, tại đường Võ Tánh, phường Lê Bình, quận Cái Răng xảy ra vụ ẩu đả, khiến ông Nguyễn Cà Mum (1966, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng) bị thương nặng sau đó tử vong. Người được xác định tham gia vụ ẩu đả và cũng bị thương là Vũ Nghĩa Hiệp ( Hiệp “Sạc-lô” (SN 1973, ngụ quận Ninh Kiều – một giang hồ cộm cán có nhiều tiền án về các tội cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích… Nguồn: CAND Phát hiện thêm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Rạng sáng 27/12, tổ công tác thuộc Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện ô-tô 7 chỗ biển kiểm soát 17A-178.43 vừa ra khỏi hầm Hải Vân có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe. Qua kiểm tra, trên xe có 4 người Trung Quốc có thẻ căn cước công dân nhưng không có giấy tờ chứng minh nhập cảnh vào Việt Nam đúng pháp luật. Trước đó, ngày 21/12, Trạm cũng phát hiện 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hai đạo chích chuyên trộm tiền ở các trường học tại Hà Nội. Ngày 27/12, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng Trịnh Xuân Hiền (SN 1988 ở huyện Gia Lộc, Hải Dương) và Sử Văn Thành (SN 1970 ở thành phố Việt Trì, Phú Thọ) về tội trộm cắp tài sản. Ngày 16/12, Hiền rủ anh vợ là Thành đột nhập vào một trường học ở xã Hải Bối, phá két sắt lấy trộm khoảng 60 triệu đồng. Hiền đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, còn Thành có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma tuý. Ảnh: VOV Hiếp dâm thiếu nữ mắc bệnh tâm thần. Ngày 27/12, Công an TX.Phú Mỹ (Bà rịa Vùng Tàu) tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý Nguyễn Nhật Hòa (SN 1981, quê tỉnh Vĩnh Long) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Trước đó, gia đình cháu Đ. (17 tuổi) và Hoà cùng sống chung tại một khu nhà trọ ở phường Mỹ Xuân. Trong khoảng thời gian tháng 11/2020, lợi dụng thời điểm vắng người, Hòa đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Đ. Điều đáng nói cháu Đ. là người bị bệnh tâm thần nặng có xác nhận của cơ quan chức năng. Lái xe dương tính ma túy chạy xe “tốc độ bàn thờ” trên cao tốc. Ngày 27/12, Cục CSGT cho biết, Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 2 vừa phát hiện một tài xế dương tính với ma tuý trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Trước đó, ngày 26/12, khi làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Tổ công tác của Đội 2 phát hiện ô tô con 5 chỗ biển số 15A-323.XX chạy quá tốc độ nên dừng xe, xử lý vi phạm và phát hiện tài xế dương tính với ma túy. Tài xế Phạm Văn Q. (25 tuổi, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) thừa nhận vi phạm tốc độ và sử dụng ma túy. >>> Mời độc giả xem thêm video Ô tô biển xanh của Sở Văn hóa Quảng Ninh lao vào xe đầu kéo. Nguồn: Zing.