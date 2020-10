Phụ xe khách Đoàn Liên bị hành hung: Thương tật 10%, nhà xe K.Đ “đếm lịch”?

Phụ xe Đoàn Liên bị hành hung nhập viện



Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang làm rõ vụ việc phụ xe khách Đoàn Liên bị hành hung.

Thông tin ban đầu về vụ việc, khoảng 16h ngày 2/10, xe ô tô khách BKS 18B 024.38 của nhà xe Kết Đoàn, do Hoàng Thanh Định (SN 1989, quê quán Nam Trực, Nam Định) điều khiển từ bến xe Giáp Bát đến đầu ngõ 895 đường Giải Phóng thì dừng với ý định chờ đón khách. Trên xe lúc này có phụ xe là Trần Hữu Hảo (SN 1989, trú ở Nam Trực, Nam Định) và Vũ Minh Ngọc (con của chủ nhà xe - SN 1999).

Thời điểm này, xe ô tô khách BKS 18B - 01894 của nhà xe Đoàn Liên cũng đi từ bến ra. Do cho rằng đã hết giờ xuất bến mà xe của nhà xe Kết Đoàn vẫn dừng đón khách nên phụ xe ô tô Đoàn Liên là Vũ Văn Hoan (SN 1980, quê quán Hải Hậu, Nam Định) đã xảy ra xô xát với nhóm nhân viên của nhà xe Kết Đoàn.

Sau đó, Ngọc, Định, Hảo đuổi đánh Hoan, đồng thời Ngọc chạy lên xe của nhà mình lấy 1 tuýp sắt đuổi đánh, Hoan. Hảo cầm mũ cối đuổi Hoan nhưng không được.

Anh Hoan nhập viện với thương tích ở vùng đầu.

Đại diện BV Đa khoa Hà Đông cho biết, bệnh nhân Vũ Văn Hoan được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng ở vùng đầu, mất nhiều máu, có dấu hiệu xuất huyết não và tinh thần hoảng loạn nên đang được các bác sỹ theo dõi và điều trị.

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Văn Đoàn, chủ hãng xe khách Đoàn Liên (Nam Định) xác nhận sự việc. Ông Đoàn phản ánh, thời gian qua nhà xe Đoàn Liên rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, đứng trước nguy cơ phá sản do sự chèn ép theo kiểu "luật rừng" của nhà xe Kết Đoàn.

Liên quan vụ việc trên, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai và Công an phường Giáp Bát đã vận động Vũ Minh Ngọc đến cơ quan Công an làm việc. Đồng thời thu giữ tang vật là chiếc gậy tuýp sắt. Bước đầu, nhóm người của nhà xe Kết Đoàn đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Đánh người, nhóm nhân viên nhà xe Kết Đoàn có “đếm lịch”?

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, chuyện các lái xe, phụ xe của các nhà xe khác nhau tranh giành khách dẫn đến đánh nhau gây thương tích, thậm chí án mạng đã từng xảy ra, đây là chuyện không mới.

Tuy nhiên, điều đáng nói là công tác quản lý trong lĩnh vực này còn nhiều vấn đề và mức độ nhận thức, ý thức của một số lái xe, phụ xe chưa cao nên tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Theo luật sư Cường, dù sự việc một xe khách đón khách không đúng nơi quy định, cạnh tranh không lành mạnh gây ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định thì các phụ xe của nhà xe khác cũng không được phép đe dọa, hành hung gây mất an ninh trật tự.

“Việc các phụ xe của nhà xe đó đuổi đánh, sử dụng hung khí để gây thương tích cho phụ xe của hãng xe khác là hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất mức độ của hành vi và tùy thuộc vào hậu quả mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự” - Luật sư Đặng Văn Cường cho hay.

Trong trường hợp hành vi đánh nhau nơi công cộng được xác định là “ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội” thì tất cả những người tham gia đánh nhau đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng. Còn trường hợp hành vi chưa được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau theo quy định tại nghị định 176/2013/NĐ-CP mức xử phạt lên đến 3.000.000 đồng.

Đối với hành vi sử dụng tuýp sắt đánh vào đầu của người khác, luật sư Cường cho rằng, sẽ phụ thuộc vào thương tích của nạn nhân. Trong trường hợp nạn nhân có thương tích thì dù dưới 11 % mà có đơn yêu cầu xử lý của người bị hại thì đối tượng dùng hung khí nguy hiểm đánh vào đầu của nạn nhân sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Trong trường hợp hành vi được xác định là sử dụng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra, cơ quan tố tụng xác định hành vi có thể tước đoạt tính mạng nạn nhân thì người vi phạm còn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân, làm rõ hành vi và hậu quả phải làm rõ ý thức chủ quan và ý kiến của các bên để có hình thức xử lý phù hợp với quy định pháp luật.

“Vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều người khi không kiểm chế được cảm xúc của mình đồng thời cũng nhìn thấy trách nhiệm quản lý của cơ quan chức năng trong việc quản lý bến bãi, quản lý vận tải hành khách theo tuyến cố định. Cần phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của bến xe để tránh trường hợp đón trả khách không đúng nơi quy định, gây ách tắc giao thông cũng như gây mâu thuẫn giữa các nhà xe với nhau” - Luật sư Cường nêu ý kiến.

