Phụ huynh đánh học sinh lớp 6: Nếu gia đình rút đơn…“may mắn” như Phú Lê?

Thông tin mới nhất vụ nam phụ huynh xông vào lớp học đánh học sinh lớp 6 trường THCS Tân Bình (phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ), Cơ quan điều tra Công an TP Điện Biên Phủ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Triệu Ngọc Phương về tội Cố ý gây thương tích.



Theo Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ Lê Tiến Dũng, học sinh Nguyễn Quang Huy – nạn nhân bị ông Triệu Ngọc Phương đánh có tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 1%. Dư luận đặt câu hỏi, nếu gia đình em Nguyễn Quang Huy rút đơn, liệu ông Triệu Ngọc Phương có giống như Phú Lê được đình chỉ vụ án?

Hình ảnh nam phụ huynh hành hung học sinh lớp 6 ngay tại lớp học.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, kết quả giám định thương tích của học sinh Nguyễn Quang Huy 1% là có căn cứ để xử lý hình sự đối với Triệu Ngọc Phương về hành vi cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản một điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 với các tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự và tình tiết định tội là có tính chất côn đồ, phạm tội với người dưới 16 tuổi... Với tình tiết trên, người đàn ông này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Một điều đáng lưu ý là Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành quy định về khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại.

Theo đó, đối với vụ việc cố ý gây thương tích theo khoản 1, điều 134 Bộ luật hình sự, cơ quan tố tụng chỉ giải quyết khi đương sự có yêu cầu và trước khi mở phiên tòa mà đương sự rút đơn tự nguyện thì cơ quan tố tụng phải đình chỉ giải quyết vụ án, giống như vụ Phú Lê vừa qua.

Bởi vậy, nếu trong vụ việc này mà người đàn ông này bồi thường thỏa đáng, xin lỗi và gia đình bị hại tha thử rút đơn thì người đàn ông này có thể thoát án hình sự.

Tuy nhiên, luật sư Cường cho rằng, vụ việc xảy ra nơi công cộng làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Người đàn ông này hung hãn xông vào trường học đánh một học sinh còn quá nhỏ tuổi trước mặt rất nhiều cháu học sinh khác khiến nhiều cháu hoảng loạn, sợ hãi, ảnh hưởng lớn đến tâm lý, sức khỏe của học sinh. Không dừng lại ở đó, người đàn ông này còn lôi cháu bé ra khỏi trường vào một ngõ hẻm để tiếp tục đánh đập, chửi bới, xúc phạm. Sự việc này gây bức xúc trong dư luận, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục của trường và an ninh trật tự đối với môi trường trường học.

Bởi vậy, nếu trường hợp gia đình bị hại rút đơn một cách tự nguyện, cơ quan tố tụng có thể đình chỉ điều tra đối với vụ án cố ý gây thương tích nhưng vẫn có thể khởi tố hình sự người đàn ông này về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015.

Luật sư Cường nêu ý kiến, trật tự công cộng được thiết lập trên cơ sở các quy định pháp luật và các quy tắc sinh hoạt cộng đồng, đảm bảo để các cơ quan tổ chức hoạt động bình thường, mọi người có thể vui chơi, sinh hoạt, đi lại một cách tự do nơi công cộng.

Đối với môi trường trường học, trật tự công cộng thể hiện ở chỗ người học có quyền học tập, người dạy được tự do dạy học, tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người dạy và người học được đảm bảo.

Do đó, người nào có những hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần, tính mạng, sức khỏe của người dạy học và người học trong môi trường sư phạm khiến những người đi học hoang mang lo sợ, những người dạy học cũng bất an thì đó là hành vi gây rối trật tự công cộng. Hành vi này làm ảnh hưởng đến hoạt động học tập của nhà trường, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội.

Đây là những dấu hiệu cấu thành của tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318 bộ luật hình sự năm 2015 nêu trên. Với hành vi gây rối trật tự công cộng, người vi phạm sẽ phải đối mặt với hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trước đó, vào tiết 4 buổi học ngày 9/12, học sinh Nguyễn Quang Huy và Triệu Lê Nhật Minh, lớp 6A4, Trường THCS Tân Bình (TP Điện Biên) có xảy ra mâu thuẫn, xích mích với nhau. Sau khi tan học, em Nguyễn Quang Huy đấm vào mặt em Triệu Lê Nhật Minh. Đến khoảng 13h45 phút cùng ngày, phụ huynh học sinh Triệu Lê Nhật Minh là Triệu Ngọc Phương (trú tại phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ) đến lớp 6A4 hành hung em Nguyễn Quang Huy và yêu cầu Huy ra khỏi khu vực trường. Cũng theo thông tin từ UBND TP. Điện Biên Phủ, sau khi sự việc xảy ra, học sinh Nguyễn Quang Huy vẫn đi học đều. Tỷ lệ % tổn thương cơ thể do thương tích gây nên cho em Nguyễn Quang Huy tại thời điểm giám định là 1%. Còn thông tin em Nguyễn Quang Huy bị ảnh hưởng sức khoẻ trên 40% là chưa chính xác. Hiện tại, học sinh đã ổn định tâm lý, tham gia đều các hoạt động giáo dục tại trường. Ngoài ra, tâm lý của thầy và trò Trường THCS Tân Bình cũng đã ổn định, mọi hoạt động dạy và học diễn ra bình thường trở lại. Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình Phạm Sỹ Quý bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ ngày 21/12/2020 để phục vụ cho công tác điều tra, xác minh vụ việc.

Nguồn: Truyền hình Lào Cai.