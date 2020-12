Phụ huynh đấm đá HS lớp 6 ở Điện Biên: Có phạm điều 134 Luật HS?

Đánh học sinh trong lớp học là hành vi côn đồ



Sự việc một phụ huynh xông vào tận lớp hành hung dã man một học sinh lớp 6 đang gây phẫn nộ với phụ huynh cùng dư luận tỉnh Điện Biên và cả nước.

Sáng 9/12, trong tiết học thể dục hai học sinh N.V.H và T.L.N.M, học sinh lớp 6A4, trường THCS Tân Bình (phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên) xảy ra xô xát đánh nhau. Học sinh H. có đấm vào mặt bạn học 5 cái, khiến M. bị chảy máu răng.

Chiều cùng ngày, khi biết tin, ông P. là bố của học sinh M. đã xông vào lớp học rồi gọi tên cháu H. lên bục giảng. Tại đây, người đàn ông này đã đấm liên tiếp vào đầu, dùng chân đá vào bụng cháu H. Không dừng lại ở đó, người đàn ông này tiếp tục dẫn cháu H. ra ngoài lớp học đến một ngách nhỏ để tiếp tục đấm vào đầu cháu. Đáng chú ý, sự việc xảy ra có sự chứng kiến của nhiều học sinh trong lớp 6A4.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh phụ huynh xông vào lớp đánh học sinh lớp 6.

Gia đình cháu H. cho biết, sau khi đánh con em mình, gia đình cháu M, không có động thái xin lỗi nên họ đã làm đơn gửi cơ quan công an, đề nghị vào cuộc làm rõ và yêu cầu nhà trường trích xuất camera tại lớp 6A4 để xem lại sự việc.

“Hình ảnh ghi lại cảnh cháu H. bị đánh khiến gia đình rất khổ tâm, trong khi phụ huynh cháu M. không vẫn không suy xét, nhìn nhận hành vi sai trái, chỉ sau khi gia đình tôi làm đơn gửi cơ quan công an thì gia đình cháu M. mới đến nhà xin lỗi với thái độ miễn cưỡng” – chị B.T.T.H. mẹ đẻ cháu H. bức xúc.

Dư luận cho rằng, dù có bức xúc chuyện bạn học đánh con mình. Tuy nhiên, hành vi của phụ huynh đánh học sinh là hành vi côn đồ không thể chấp nhận được. Hành vi này không chỉ trực tiếp gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của trẻ em mà còn làm ảnh hưởng đến nhiều học sinh khi xảy ra trong lớp học. Đây không chỉ thể hiện đạo đức xuống cấp mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, không ít ý kiến đề nghị cần phải xử lý nghiêm hành vi côn đồ này theo quy định của pháp luật.

Theo luật có thể xem xét xử lý hình sự

Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội khi trao đổi với PV Kiến Thức về vụ việc đã đưa ra ý kiến rằng, hành vi đánh học sinh của người đàn ông này có thể xem xét xử lý hình sự.

Hành vi chửi bới, xúc phạm, đánh đập học sinh ngay tại trường học là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hành vi này xâm phạm đến sức khỏe, tâm lý của trẻ em, gây bất bình trong xã hội, khiến các học sinh cảm thấy bất an, hoảng sợ.

Bởi vậy, luật sư Cường cho rằng, cơ quan điều tra cần sớm vào cuộc xác minh làm rõ hành vi, làm rõ hậu quả để có hình thức xử lý phù hợp.

Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy học sinh này đã bị thương tích, dù dưới 11 %, nhưng hành vi được xác định là có tính chất côn đồ và gây thiệt hại đến sức khỏe của người dưới 16 tuổi nên người đàn ông này cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật hình sự với mức hình phạt có thể lên đến 3 năm tù.

“Người đàn ông chỉ vì bênh con mà đánh học sinh khác cùng lớp thì điều lo lắng nhất chính là con của ông ta. Với cách giáo dục như vậy (coi con mình là vàng ngọc, sẵn sàng dùng vũ lực để bênh vực con mình một cách mù quáng..) thì đứa trẻ này rất dễ hư hỏng” – luật sư Cường nêu ý kiến và cho rằng, đây là hành vi phản giáo dục, thiếu văn hóa, thể hiện sự xuống cấp đạo đức nghiêm trọng.

Đồng thời, đây cũng là giáo dục con cái một cách lệch lạc. Bởi thường xuyên chứng kiến những tư tưởng bạo lực, coi trọng quyền lợi, giá trị của mình hơn tất cả những thứ khác, cha mẹ muốn dành phần hơn bằng mọi cách mà không phân biệt đúng sai, phải trái, sẽ tác động xấu đến con của họ, có thể làm lệch lạc quá trình hình thành và phát triển nhân cách của trẻ em.

Những hình ảnh đó sẽ tác động xấu đến tâm lý và hình thành nhân cách của cháu bé này. Nếu không có sự quan tâm của nhà trường, xã hội hoặc phụ huynh không thay đổi cách suy nghĩ giáo dục, bênh vực con mình vô điều kiện như vậy không cần biết đúng sai rất dễ biến những đứa trẻ ngoan trở thành những đứa trẻ bất hảo, ích kỷ, coi quyền lợi của mình là trên tất cả, sau này chúng sẽ sẵn sàng giẫm đạp lên người khác để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân mình.

Nếu là một người có văn hóa, biết ứng xử mà có thông tin về việc con mình đánh nhau trên lớp hoặc bị bạn khác đánh đập, phụ huynh đó cần phải liên hệ ngay với nhà trường và phụ huynh của cháu bé khác để làm rõ sự việc, phối hợp với nhà trường giáo dục các cháu. Việc giáo dục phải theo nguyên tắc, có văn hóa, theo xu hướng tiên trách kỷ hậu trách nhân, cùng nhau tìm ra lỗi lầm, nguyên nhân để khắc phục, hoá giải mâu thuẫn. Nguyên tắc này đã được thể chế hóa thành quy định trong thủ tục kỷ luật học sinh mà bộ giáo dục vừa ban hành trong năm nay.

Luật sư Cường.

“Thành công trong giáo dục trẻ em phải là giáo dục ý thức tôn trọng người khác và tôn trọng pháp luật. Khi những đứa trẻ biết tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm, tài sản của người khác phải biết tôn trọng quy tắc sinh hoạt cộng đồng, tôn trọng pháp luật, biết sẻ chia, biết cống hiến và biết nhận trách nhiệm thì đứa trẻ đó mới là công dân sống có ích cho xã hội. Kết quả giáo dục sẽ khiến đứa trẻ trở thành người tốt hay người xấu, trong đó vai trò của cha mẹ là rất quan trọng. Bởi cha mẹ là tấm gương phản chiếu làm hình thành nảy sinh những hành vi, suy nghĩ của con cái” – luật sư Cường nêu ý kiến.

Đồng thời cho rằng, sự việc phụ huynh đánh trẻ em mầm non ở Lào Cai gây bức xúc trong dư luận chưa lắng xuống, hành vi này lại một lần nữa khiến dư luận phẫn nộ, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. Bởi vậy cơ quan điều tra cần làm rõ và xử lý nghiêm minh người đàn ông này trước pháp luật để bảo vệ trẻ em và bảo vệ chính đứa con mà ông này đang cố tình hành động sai trái vì nó.

Cần xem xét trách nhiệm của nhà trường

Liên quan đến sự việc trên, Phòng Giáo dục & Đào tạo TP. Điện Biên Phủ đã thành lập tổ công tác tới trường làm việc, xác minh nguyên nhân vụ việc, đề nghị cơ quan chức năng địa phương vào cuộc làm rõ hành vi không chuẩn mực của phụ huynh nêu trên. Đồng thời, đang tiến hành làm rõ trách nhiệm của nhà trường (hiệu trưởng, giáo viên, bảo vệ nhà trường).

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, việc để người lạ xông vào trường học đánh học sinh ngay trong lớp thì nhà trường cũng có trách nhiệm.

“Diễn biến sự việc cho thấy việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh ở trường này đang có vấn đề. Một người lạ vào trường đánh học sinh ngay trên lớp, sau đó lôi em học sinh ra khỏi trường tiếp tục đánh đập mà không có sự can thiệp của bảo vệ cũng như cán bộ nhà trường chứng tỏ môi trường này không còn an toàn cho học sinh. Riêng vấn đề này cần phải xem xét trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường và lực lượng bảo vệ của cơ sở giáo dục này” – luật sư Cường nêu ý kiến.

Hành vi vi phạm về quản lý học sinh, đảm bảo an toàn cho học sinh nơi trường học của cán bộ nhà trường cần phải xem xét xử lý kỷ luật và cần phải tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh nơi đây.

