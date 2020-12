Tin nóng ngày 17/12: Nghi phạm trọc đầu chém chết người rồi đốt thi thể

Nghi phạm trọc đầu chém chết người rồi đốt thi thể: Hôm nay, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra lệnh truy nã nghi phạm giết người rồi đốt thi thể, cố ý gây thương tích vừa xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh vào ngày 14/12. Nghi phạm Lê Trường Thành (trú tại huyện Cao Lãnh) có đặc điểm nhận dạng là dáng người cao, da trắng. Kiểu tóc cạo trọc, có sẹo chấm 2 cm dưới sau mắt trái. Thành điều khiển xe máy Air Blade màu đen, biển kiểm soát: 95H1-297.50. (Nơi phát hiện thi thể nạn nhân). "Trường gà" quy mô lớn tại vườn sao bị triệt phá: Khoảng 11h15 ngày 17/12, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã bắt quả tang 36 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại vườn sao của ông Lê Văn Cưng (SN 1937, phường Bình Đức, TP Long Xuyên). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 7 con gà đá, 1 cây cân, 12 cặp cựa sắt, 26 xe mô tô, 35 ĐTDĐ và trên 72 triệu đồng tiền trên người các đối tượng. Nam thanh niên bị truy sát, chém gục trên phố: Khoảng 10h15 ngày 17/12, người đi đường 79, phường Tân Quy, TP HCM phát hiện một nam thanh niên khoảng 25 tuổi bị một đối tượng cầm dao truy đuổi trên đường. Sau khi gây án, đối tượng lên xe của đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Nam thanh niên được đưa đi cấp cứu trong tình trạng cánh tay bị thương tích nặng, gần đứt lìa. (Ảnh minh họa). 24 học sinh ngộ độc do thổi kẹo bong bóng: Ngày 10/12, tại Trường Trung học cơ sở Đông Thanh (xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) 24 học sinh đã mua bộ đồ chơi thổi bong bóng dạng tuýp keo (có ống hút nhỏ để thổi), sau đó tất cả có biểu hiện ngộ độc như buồn nôn, đau đầu, chóng mặt phải nhập viện theo dõi sức khỏe. Đến ngày 17/12, sức khỏe của số học sinh này đã bình thường trở lại. Bé trai 6 tuổi bị xe ben cán tử vong: Khoảng 17h ngày 16/12, trên tuyến quốc lộ 14C, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông chiếc xe ben va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển chạy hướng ngược lại. Hậu quả đã khiến cháu bé 6 tuổi bị xe ben cán tử vong. Hôm nay, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ tai nạn giao thông kể trên. Bắt đối tượng bỏ trốn sau khi tham ô gần 3,7 tỷ đồng: Với vai trò là Trưởng ban kiểm soát tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Cổ Lễ, Bùi Thị Khương (42 tuổi, trú tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo và cùng nhân viên lập hồ sơ, chứng từ nộp khống tiền mặt để hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt gần 3,7 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Hôm nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng Công an tỉnh Nam Định đã bắt được đối tượng này. Cháy lớn tại công ty sản xuất mút xốp: Khoảng 16h ngày 17/12, tại Công ty TNHH Thương mại sản xuất xốp Cơ Nghiệp, ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ cháy lớn. Vụ cháy đã khiến hơn 1.000m2, diện tích cháy khoảng 200m2. Tại hiện trường, toàn bộ vật liệu, máy móc bên trong công ty hoàn toàn bị cháy rụi. Nhà xưởng chỉ còn trơ khung sắt đổ sập. May mắn không có thiệt hại về người. >>>Xem thêm video: Án mạng giết người, đốt xác ở Đồng Tháp, 1 người chết, 3 người bị thương. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

