Phóng hỏa khiến 2 cô gái tử vong tại TP HCM: Tội chồng tội?

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ nghi phạm phóng hỏa làm 2 người tử vong tại TP Thủ Đức.

Theo đó, danh tính nghi phạm là Lê Công Hậu (58 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Nạn nhân tử vong trong vụ cháy được xác định là chị N.T.T.N. (23 tuổi) và T.T.T.X. (19 tuổi). Đây là 2 chị em ruột sống cùng mẹ là bà L. tại căn nhà trên nhiều năm.

Cơ quan công an xác định, sau khi gây án, Hậu chạy xe máy tẩu thoát và bị Công an bắt giữ và khi đang lẩn trốn ở Tiền Giang. Bước đầu, nghi phạm thừa nhận đã thực hiện hành vi của mình. Nguyên nhân dẫn đến việc Hậu phóng hoả đốt nhà bà L. là do bực tức vì người phụ nữ này cắt đứt quan hệ với mình.

Lê Công Hậu và hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: "Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của người làm chứng, trích xuất dữ liệu camera ở khu vực hiện trường để xác định nguyên nhân vụ cháy.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ mối quan hệ giữa nghi phạm với chủ căn nhà và những người sinh sống trong ngôi nhà cũng sẽ được làm rõ để xác định nhận thức, mục đích của người đàn ông này khi thực hiện hành vi. Đối với việc có 2 nạn nhân tử vong, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhận thức của nghi phạm về hành vi phóng hỏa".

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho hay, trường hợp có căn cứ cho thấy nghi phạm biết là trong nhà có người nhưng vẫn đốt nhà, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra (thực tế đã xảy ra), thì nghi phạm sẽ bị khởi tố về tội Giết người quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung là giết từ 2 người trở lên, hành vi có tính chất côn đồ. Khung hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

"Nếu cơ quan điều tra có căn cứ xác định nghi phạm không nhận thức được hành vi phóng hỏa có thể dẫn đến chết người, nhưng với đặc điểm kiến trúc, thiết kế của ngôi nhà cho thấy Hậu bắt buộc phải nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến chết người, hậu quả thực tế đã có người tử vong thì đây là lỗi vô ý.

Trường hợp này, nghi phạm sẽ bị xử lý về tội Vô ý làm chết người theo Điều 128 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung làm chết 2 người. Khung hình phạt là phạt từ 3-10 năm tù. Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn cũng sẽ định giá tài sản bị thiệt hại để khởi tố vụ án hình sự về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự", luật sư Cường nói.

Hiện, vụ phóng hỏa khiến 2 cô gái tử vong tại TP HCM đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.