Tin nóng 25/6: Hai người tử vong trong vụ cháy nhà nghi phóng hỏa

Hàng chục nam nữ mở “tiệc ma túy” tại chung cư cao cấp. Ngày 25/6, Cơ quan CSĐTCông an TP Long Xuyên (An Giang) đã tạm giữ hình sự Trần Anh Thương (29 tuổi; huyện Chợ Mới) và Phạm Duy Khánh (28 tuổi;huyện Thoại Sơn) để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Rạng sáng 24/6, cảnh sát kiểm tra khu chung cư Marina tại phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên phát hiện 17 đối tượng nam, nữ từ 16 - 38 tuổi đang ở trong 3 phòng đang có hành vi sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm nhanh, kết quả xác định Thương, Khánh cùng 9 đối tượng dương tính với ma túy. Hai người tử vong trong vụ cháy nhà nghi phóng hỏa. Ngày 25/6, Công an TP Thủ Đức đang cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ cháy nhà khiến 2 người tử vong. Vụ cháy được phát hiện tại một căn nhà trong hẻm 19 Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây rạng sáng cùng ngày. Sau khi dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện 1 người tử vong và 1 người bị thương. Người bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Hai nạn nhân tử vong là chị em. Cảnh sát nghi vấn vụ cháy do có người phóng hỏa. (Ảnh: SGGP) Người phụ nữ vận chuyển hơn 1,1kg vàng trái phép qua biên giới. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc Tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang) vừa tạm giữ một phụ nữ tên Try Sophea (SN 1973, trú tại Campuchia) vận chuyển trái phép trên 1,1kg vàng và hơn 4,8gam bạc trái phép qua biên giới. Chiều ngày 22/6, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện Try Sophea cất giấu nhiều trang sức bằng kim loại màu vàng và bạc (nghi là vàng và bạc) trong túi xác. Try Sophea khai số nữ trang trên được người em chồng nhờ vận chuyển từ Campuchia sang Việt Nam để bán lấy tiền. Nghi can đâm chết chủ căn biệt thự ở Bình Tân bị bắt. Ngày 25/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đã lấy lời khai với Phạm Ngọc Việt (35 tuổi, quê Hải Phòng) để điều tra việc sát hại ông V (58 tuổi) - chủ căn biệt thự tại phường Bình Trị Đông B. Việt bị bắt chiều 24/6. Theo lời khai của Việt, do bực tức ông chủ nhà biệt thự quét rác trúng mình mà không xin lỗi, nghĩ rằng bị khinh khi nghèo nên nghi phạm ấm ức đã ra tay giết người rồi quay về căn nhà sinh hoạt như bình thường. Nữ chủ tịch Hội phụ nữ xã bị cách chức do “tòm tem” Chủ tịch xã. Ngày 25/6, một lãnh đạo xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, cho biết Hội Phụ nữ huyện này vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với bà Trương Thị Hà - nguyên Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thành Mỹ. Bà Hà được xác định đã có quan hệ bất chính với nguyên Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ Trương Văn Gương khiến dư luận bức xúc. Ngày 18/6, ông Gương cũng bị cách chức. 3 học sinh rủ nhau tắm biển, 1 em tử vong, 1 em mất tích. Ngày 25/6, UBND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) cho biết, chiều 24/6, 3 học sinh nam ở khu phố Hồng Kỳ, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn rủ nhau ra bãi biển để chơi. Sau đó 2 trong số 3 học sinh xuống biển tắm thì bị nước cuốn trôi xa mất tích. Người dân đến ứng cứu đã đưa được 1 học sinh lên bờ nhưng đã tử vong. Danh tính 2 học sinh tử vong và mất tích là Phùng Sỹ Nguyên (SN 2007) và Nguyễn Thế Mạnh (2009). Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân còn lại. Công an TP HCM làm việc với êkip giúp Nguyễn Phương Hằng livestream. Sáng 25/6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã mời 3 cá nhân bị tố giác có vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam lên làm rõ một số nội dung liên quan cáo buộc giúp sức tích cực cho bà Hằng livestream đưa thông tin sai sự thật. Trước đó, ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn đến Công an TPHCM đề nghị khởi tố 9 cá nhân, có vai trò đồng phạm, giúp sức bà Nguyễn Phương Hằng. >>> Mời độc giả xem thêm video Xác định nguyên nhân vụ cháy nhà hàng, 6 người tử vong. Nguồn: THĐT

